Стало известно о новой жертве коронавируса в Пензенской области

Вечером в понедельник, 21 сентября, оперативный штаб Пензенской области сообщил о смерти еще одного человека от коронавируса.
123-й жертвой опасной инфекции стал мужчина 1951 года рождения.
«Сопутствующие: хронический обстоуктивит болезни легких, фиброзно-буллезная дистрофия легкого, гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет второго типа, ожирение, хронический панкреатит», - перечислили в оперштабе.
Уточняется, что коронавирус осложнился двусторонней пневмонией.
Кроме того, оперштаб заявил о выписке из больниц 21 жителя региона после COVID-19.
Общее количество выздоровевших теперь составляет 8 545, зараженных - 10 061.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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