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Общество

Стало известно о новой жертве коронавируса в Пензенской области

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Вечером в понедельник, 21 сентября, оперативный штаб Пензенской области сообщил о смерти еще одного человека от коронавируса.

123-й жертвой опасной инфекции стал мужчина 1951 года рождения.

«Сопутствующие: хронический обстоуктивит болезни легких, фиброзно-буллезная дистрофия легкого, гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет второго типа, ожирение, хронический панкреатит», - перечислили в оперштабе.

Уточняется, что коронавирус осложнился двусторонней пневмонией.

Кроме того, оперштаб заявил о выписке из больниц 21 жителя региона после COVID-19.

Общее количество выздоровевших теперь составляет 8 545, зараженных - 10 061.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда построят крематорий и начнут выполнять требования Роспотребнадзора?

Гость||

Ну хоть после смерти узнать о своих болезнях, от которых не лечили вовремя

Гость||

Ну хоть после смерти узнать о своих болезнях, от которых не лечили вовремя

точно: "это у вас возрастное, это ничего страшного, это почти у всех,- так что идите и работайте, с этим живут"

Гость||

Не от коронавируса он умер, а от того, что не лечили серьезные хронические заболевания.

Гость||

Прекратите кощунствовать. Человека не стало...

Имя: Гость
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