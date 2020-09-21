Стало известно о новой жертве коронавируса в Пензенской области

21.09.2020 | 20:32

Вечером в понедельник, 21 сентября, оперативный штаб Пензенской области сообщил о смерти еще одного человека от коронавируса.

123-й жертвой опасной инфекции стал мужчина 1951 года рождения.

«Сопутствующие: хронический обстоуктивит болезни легких, фиброзно-буллезная дистрофия легкого, гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет второго типа, ожирение, хронический панкреатит», - перечислили в оперштабе.

Уточняется, что коронавирус осложнился двусторонней пневмонией.

Кроме того, оперштаб заявил о выписке из больниц 21 жителя региона после COVID-19.

Общее количество выздоровевших теперь составляет 8 545, зараженных - 10 061.