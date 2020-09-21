РПН выпустил новые рекомендации по допуску детей в школы и сады

21.09.2020 | 21:10

В понедельник, 21 сентября, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало новые рекомендации по допуску детей в образовательные организации после их отсутствия.

Они были приняты с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и сохранения невысокого процента (16,9%) детей в возрасте до 14 лет в общей структуре заболевших ОРВИ.

«Детей, посещающих дошкольные учреждения, после перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней) принимают только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Дети, посещающие образовательные учреждения, допускаются к занятиям в общеобразовательной организации после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра», - сообщили в управлении.

Что касается несовершеннолетних, перенесших COVID-19 или контактировавших с зараженными, то они допускаются при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в учреждении.

«Вопросы организации учебного процесса и допуска обучающихся после пропуска учебных занятий по уважительной причине (не по болезни), устанавливаются внутренним распорядком работы общеобразовательной организации», - пояснили в РПН.

Таким образом, в материале теперь не фигурируют данные о необходимости брать справку после 1-дневного отсутствия ребенка в школе или саде.

Требование предъявить такую справку озвучила 16 сентября заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.

Решение вызвало возмущение у родителей. Многие назвали его действием для галочки, так как логично предположить, что ребенок может заболеть и после двух выходных дней.

19-го числа пензенец выложил в Сеть видео с очередью в детской поликлинике № 6, на нем несколько десятков человек, ждущих шанса попасть в кабинет к специалисту. Кадры были сделаны в медучреждении в 1-м проезде Рахманинова, но пользователи отметили, что такую картину можно наблюдать везде.

21 сентября региональный минздрав сообщил, что в поликлинике № 6 19-го числа выдали 600 справок о санитарно-эпидемиологическом благополучии.