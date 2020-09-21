Сетевое издание|18+|Понедельник|21 сен 2020|22:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

РПН выпустил новые рекомендации по допуску детей в школы и сады

Печать

В понедельник, 21 сентября, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало новые рекомендации по допуску детей в образовательные организации после их отсутствия.

Они были приняты с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и сохранения невысокого процента (16,9%) детей в возрасте до 14 лет в общей структуре заболевших ОРВИ.

«Детей, посещающих дошкольные учреждения, после перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней) принимают только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Дети, посещающие образовательные учреждения, допускаются к занятиям в общеобразовательной организации после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра», - сообщили в управлении.

Что касается несовершеннолетних, перенесших COVID-19 или контактировавших с зараженными, то они допускаются при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в учреждении.

«Вопросы организации учебного процесса и допуска обучающихся после пропуска учебных занятий по уважительной причине (не по болезни), устанавливаются внутренним распорядком работы общеобразовательной организации», - пояснили в РПН.

Таким образом, в материале теперь не фигурируют данные о необходимости брать справку после 1-дневного отсутствия ребенка в школе или саде.

Требование предъявить такую справку озвучила 16 сентября заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.

Решение вызвало возмущение у родителей. Многие назвали его действием для галочки, так как логично предположить, что ребенок может заболеть и после двух выходных дней.

19-го числа пензенец выложил в Сеть видео с очередью в детской поликлинике № 6, на нем несколько десятков человек, ждущих шанса попасть в кабинет к специалисту. Кадры были сделаны в медучреждении в 1-м проезде Рахманинова, но пользователи отметили, что такую картину можно наблюдать везде.

21 сентября региональный минздрав сообщил, что в поликлинике № 6 19-го числа выдали 600 справок о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Хоть где-то здравый смысл победил

Гость||

У Маловой мало.

Гость||

Ват уроды. И ведь никто не ответит за эти "рекомендации". Гнать их поганой метлой.

Гость||

Было сделано всё правильно, только не продуманно.Сейчас же все данные в одной системе.А теперь, родители могут скрыть болезнь ребёнка, пока он температурит два дня, а потом в школу.Вспомните сами себя, когда контрольную пропускать нельзя или тему.

Гость||

Некомпетентность,непрофессианализм...Имя им легон...

Гость||

Гость писал(a):

А теперь, родители могут скрыть болезнь ребёнка, пока он температурит два дня, а потом в школу.Вспомните сами себя, когда контрольную пропускать нельзя или тему.
Идиоты могут скрыть. Нормальный родитель не отдаст своего неокрепшего после болезни ребенка в рассадник вирусов.

Гость||

Гость писал(a):

Идиоты могут скрыть. Нормальный родитель не отдаст своего неокрепшего после болезни ребенка в рассадник вирусов.
Вы сильно преувеличиваете умственные способности некоторых пензенцев. Я еще помню, как в разгар короны многие мамы просили открыть детсады, ибо им работать надо.

Гость||

Гость писал(a):

Ват уроды. И ведь никто не ответит за эти "рекомендации". Гнать их поганой метлой.
Увольнять с пометкой - глуп как пробка.

Гость||

то есть в сад нужно справку об эпидокружении брать, а в школу нет. А в чем разница то между детьми?

Гость||

21.44 Не забывайте у кого то лёгкое недомогание - горло запершило, родителям врача не захочется вызывать, ждать сидеть, с работы отпрашиваться.И вуаля заражаются другие.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте