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Общество

Московские журналисты нашли в Пензе продавщицу человеческих черепов

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Федеральный телеканал РЕН ТВ опубликовал расследование на тему «Как «копатели» наживаются на продаже черепов и «мощей», фигурантом которого оказалась жительница Пензы по имени Татьяна.

Изучая так называемый бизнес на костях, авторы наткнулись на сотни соответствующих объявлений, одно из которых вывело их на Татьяну.

Женщина назначила встречу и принесла в черном пакете товар - два человеческих черепа, взрослый и детский. По ее словам, их нашли в одной могиле. За все она запросила 14 000 рублей.

«Я практикой занимаюсь, я ведьма, и у меня очень многие берут, духов подселяют», - рассказала пензячка.

Авторы пояснили, что Татьяна работает в ритуальном агентстве и снабжает клиентов не только черепами, но и куда более жуткими товарами.

«У нас же есть ампутация. Ну то есть ампутируют ноги, нам же их везут в морги. Тоже можно договариваться. Зубы даем, потому что, там, для обрядов. Веревочки, вода, мыло. Вот такие вещи. Кровь, чтобы делать порчи. Вот этим я всем занимаюсь», - рассказала женщина.

Осмотрев принесенные Татьяной черепа, бывший патологоанатом заявил, что они пролежали в земле не больше 15 лет. «То есть вполне возможно, родственники умерших еще живы и приходят теперь к пустым могилам. А может быть, захоронения вообще никогда и не было», - предположил ведущий.

Когда появилась информация о том, что захоронения могут носить криминальный характер, к расследованию подключились сотрудники уголовного розыска УМВД России по Пензенской области.

«На вторую встречу с Татьяной мы отправились уже с оперативником, он выступил в роли коллеги по сувенирному бизнесу. На вопрос «Откуда черепа?» Татьяна многозначительно ответила «Плывуны». На жаргоне работников кладбищ это останки, которые были смыты подземными водами», - объяснил ведущий.

«У нас родственные захоронения просят, мы едем, третье-четвертое копаем - там к бабушкам, дедушкам. Бывает, копается, и череп лежит. Я не знаю, кто там лежит», - высказалась Татьяна.

После такой беседы оперативник, как водится, предложил ей проследовать за ним.

«Я вообще даже не знаю, чей (череп. - Прим. ред.), из какого района», - оправдывалась женщина.

Ведущий предположил, что в схеме, скорее всего, были замешаны и сотрудники кладбищ.

«Судя по всему, черепа Татьяна хранила прямо на рабочем месте. Характерно, что коллеги не знали о ее дополнительном заработке, все встречи она назначала за пределами ритуальной конторы - на ближайшей парковке», - пояснил он.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначена судебно-криминалистическая экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Аллё, где вы, противники кремации?

Костями с чемоданоской свалки готовы обеспечивать доход этим и их кураторам ?

Гость||

И кто же это у нас бенефициар похоронных контор?

Гость||

Гость писал(a):

И кто же это у нас бенефициар похоронных контор?
Аид?

Гость||

Какой кошмар!!! В какой ритуальной конторе работала эта тварь???? Вранье, что никто не знал! Рука-руку моет!!! Мрази поганые!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Аллё, где вы, противники кремации?
Да ,противник ,ответ простой тело можно эксгумировать для проведения экспертизы,пепел нельзя.Те кто топят за кремацию в обществе где есть беспредел ,где криминал связан с властью ,сами являются криминалом.Нет тела,нет дела в прямом смысле этого слова.А если бы тогда "пьяного" мальчика кремировали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Судя по всему, черепа Татьяна хранила прямо на рабочем месте.
Ведьма..Сжечь прилюдно на костре. Чтобы и другим наука была, что нельзя на всем подряд деньги зарабатывать. Что то святое то должно быть

Гость||

Вопрос и к тем, кто покупает.

Спрос ведь есть.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.09.2020 11:59|

Вопрос и к тем, кто покупает.

Спрос ведь есть.

Тоже на костер. Сожгут десяток "колдунов" и "ясновидящих" мигом перестанет этот бизнес развиваться. А то пипец, в Кузнецке очередь к дому "ясновидящей", все спешат денежки свои отнести. 21 век...

Гость||

Гость писал(a):

В какой ритуальной конторе работала эта тварь???
Пенза-Ритуал на ул. Кураева

Гость||

Гость писал(a):

А то пипец, в Кузнецке очередь к дому "ясновидящей", все спешат денежки свои отнести. 21 век...
Что только говорит о том, что полиция, медицина, психология людям не помогают. И тенденция сейчас явная доминирует - манипулировать людьми в своих интересах. Навести порчу, приворожить - всё это насильственные действия по отношению к другим людям, в чем-то не угодившие заказчику.

Гость||

Это для хедшотов?

Гость||

Гость писал(a):

Сожгут десяток "колдунов" и "ясновидящих" мигом перестанет этот бизнес развиваться.
Хрен тебе, в средние века сколько жгли, а бизнес только крепчал.

Гость||

Гость писал(a):

Хрен тебе, в средние века сколько жгли, а бизнес только крепчал.
может и не жог никто. а лженицыных и тогда было - по самую шейку. да выше - по дыхалу в 2 ноздри. ведь тут не просто самообложение через транзитную ясно-видку какую в деньгах. а и полный комплект признания в наличии всех шкафов со скелетами. такой "бизнес" да без крыши?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

но и куда более жуткими товарами.
а что под этим подразумевается?

Гость||

каждый зарабатывает как может

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Имя: Гость
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