Московские журналисты нашли в Пензе продавщицу человеческих черепов

21.09.2020 | 11:27

Федеральный телеканал РЕН ТВ опубликовал расследование на тему «Как «копатели» наживаются на продаже черепов и «мощей», фигурантом которого оказалась жительница Пензы по имени Татьяна.

Изучая так называемый бизнес на костях, авторы наткнулись на сотни соответствующих объявлений, одно из которых вывело их на Татьяну.

Женщина назначила встречу и принесла в черном пакете товар - два человеческих черепа, взрослый и детский. По ее словам, их нашли в одной могиле. За все она запросила 14 000 рублей.

«Я практикой занимаюсь, я ведьма, и у меня очень многие берут, духов подселяют», - рассказала пензячка.

Авторы пояснили, что Татьяна работает в ритуальном агентстве и снабжает клиентов не только черепами, но и куда более жуткими товарами.

«У нас же есть ампутация. Ну то есть ампутируют ноги, нам же их везут в морги. Тоже можно договариваться. Зубы даем, потому что, там, для обрядов. Веревочки, вода, мыло. Вот такие вещи. Кровь, чтобы делать порчи. Вот этим я всем занимаюсь», - рассказала женщина.

Осмотрев принесенные Татьяной черепа, бывший патологоанатом заявил, что они пролежали в земле не больше 15 лет. «То есть вполне возможно, родственники умерших еще живы и приходят теперь к пустым могилам. А может быть, захоронения вообще никогда и не было», - предположил ведущий.

Когда появилась информация о том, что захоронения могут носить криминальный характер, к расследованию подключились сотрудники уголовного розыска УМВД России по Пензенской области.

«На вторую встречу с Татьяной мы отправились уже с оперативником, он выступил в роли коллеги по сувенирному бизнесу. На вопрос «Откуда черепа?» Татьяна многозначительно ответила «Плывуны». На жаргоне работников кладбищ это останки, которые были смыты подземными водами», - объяснил ведущий.

«У нас родственные захоронения просят, мы едем, третье-четвертое копаем - там к бабушкам, дедушкам. Бывает, копается, и череп лежит. Я не знаю, кто там лежит», - высказалась Татьяна.

После такой беседы оперативник, как водится, предложил ей проследовать за ним.

«Я вообще даже не знаю, чей (череп. - Прим. ред.), из какого района», - оправдывалась женщина.

Ведущий предположил, что в схеме, скорее всего, были замешаны и сотрудники кладбищ.

«Судя по всему, черепа Татьяна хранила прямо на рабочем месте. Характерно, что коллеги не знали о ее дополнительном заработке, все встречи она назначала за пределами ритуальной конторы - на ближайшей парковке», - пояснил он.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначена судебно-криминалистическая экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.