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Общество

Мария Львова-Белова стала сенатором Совета Федерации от области

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Мария Львова-Белова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Пензенской области.

Соответствующее постановление подписал глава региона Иван Белозерцев в понедельник, 21 сентября.

Документ уже вступил в силу. Свои полномочия новый сенатор будет исполнять в течение всего срока работы действующего губернатора.

35-летняя Мария Львова-Белова - общественный деятель, автор уникальных проектов, исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», руководитель арт-поместья для людей с ограниченными физическими возможностями «Новые берега».

В марте 2017 года она вошла в состав Общественной палаты РФ и покинула ее в декабре 2019-го.

В сентябре 2019 года Львова-Белова прошла в Пензенскую городскую думу по итогам выборов, однако отказалась от депутатского мандата, сославшись на сложную послевыборную обстановку в гордуме и нежелание «биться» в ущерб семье и своему делу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну,за такую зарплату...

Гость||

Она пристраивает только депутатских и сенаторских больных детей или всех подряд? Каковы критерии отбора в её инвалидный Луи-дом?

Гость||

магазин игРушек "слеза ребёнка" всегда был очень выгодным бизнесом. каждый фУнтик это знает - униАДство - римская дорога

Гость||

Гость писал(a):

Она пристраивает только депутатских и сенаторских больных детей или всех подряд? Каковы критерии отбора в её инвалидный Луи-дом?
Её отбора за бюджетные средства. Такая же пильщица и откатчица, как и Кузнецова.

Гость||

Странная тенденция: жен священников, которые устраивали свое дело при церкви, продвигают и продвигают. Какая-то странная зависимость от церкви. У нас есть молодые женщины, многодетные матери, которые серьезным бизнесом заправляют и продвигают бренд региона, но на них не обращают внимание власти. Почему?

Гость||

Ооооооо ,это уже пушной зверёк ,хотя после Бабыниной этого следовало ожидать. Полная деградация власти.

Гость||

Никакой деградации только развитие и стабильность. Молодец стала пожизненным сенатором, вот это карьера, так держать.

Гость||

Так чьих она "болезненных" к себе пристраивает?

Гость||

Всë, любители пивасика оторвали свою жопу от дивана, и, наконец-то усадили еë у компьютера, щас начнëтся.

Гость||

Гость писал(a):

щас начнëтся
Беги за попкорном. И пива захвати.

Гость||

Да уж это сумрак. Сумрак в области. Ну а тут вообще тьма, если таких ставят сенатором от области. Значит кому-то приглянулась краса в Москве.

Гость||

Поздравляю!

Гость||

Радует, что назначили человека, который сделал много полезного для людей. Удачи, Мария!

Гость||

одно не могу понять- в прошлом году, когда люди ей поверили и голосовали за нее, она отказалась от депутатского мандата в Гордуму ссылаясь на нехватку времени в ущерб семье и своего дела, и тогда это место перешло другому. Возможно, зная об отказе, избиратели отдали свой голос тому, кому доверяют.А что поменялось теперь?

Гость||

Гость писал(a):

щас начнëтся.
собственно говоря, если бы нас не было, то пришлось бы ИДТИ РАБОТАТЬ. а так мы (диВАНИЯ+пиВАНИЯ) слаще красного угла с ламПадками. не нужно азефничать и\или гапонствовать, тем более посягать на хлыСТОвство рок-энд-рольНое от разпутника марки отравы "новых"

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Имя: Гость
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