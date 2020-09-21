Мария Львова-Белова стала сенатором Совета Федерации от области

21.09.2020 | 18:26

Мария Львова-Белова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Пензенской области.

Соответствующее постановление подписал глава региона Иван Белозерцев в понедельник, 21 сентября.

Документ уже вступил в силу. Свои полномочия новый сенатор будет исполнять в течение всего срока работы действующего губернатора.

35-летняя Мария Львова-Белова - общественный деятель, автор уникальных проектов, исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», руководитель арт-поместья для людей с ограниченными физическими возможностями «Новые берега».

В марте 2017 года она вошла в состав Общественной палаты РФ и покинула ее в декабре 2019-го.

В сентябре 2019 года Львова-Белова прошла в Пензенскую городскую думу по итогам выборов, однако отказалась от депутатского мандата, сославшись на сложную послевыборную обстановку в гордуме и нежелание «биться» в ущерб семье и своему делу.