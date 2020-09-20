Количество случаев коронавируса в регионе приблизилось к 10 000

20.09.2020 | 10:32

В воскресенье, 20 сентября, в Пензенской области число случаев заражения коронавирусом достигло 9 969. Как сообщили в московском оперативном штабе, прирост новых пациентов за сутки составил 94.

19 сентября зафиксировали 97 случаев COVID-19, 18-го - 99, 17-го - 97. За неделю, с 14-го по 20-е число, выявили 673 инфицированных. Из больниц выписали 249 человек, 5 пациентов умерли.

За предыдущую неделю, с 7 по 13 сентября, количество новых случаев опасного вируса составило 651. В этот период медики отправили домой 193 человека, 5 скончались.

Всего с начала эпидемии новую инфекцию сумели побороть 8 505 пациентов. 122 жителя области (54 мужчины и 68 женщин) стали жертвами коронавируса.