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Общество

Количество случаев коронавируса в регионе приблизилось к 10 000

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В воскресенье, 20 сентября, в Пензенской области число случаев заражения коронавирусом достигло 9 969. Как сообщили в московском оперативном штабе, прирост новых пациентов за сутки составил 94.

19 сентября зафиксировали 97 случаев COVID-19, 18-го - 99, 17-го - 97. За неделю, с 14-го по 20-е число, выявили 673 инфицированных. Из больниц выписали 249 человек, 5 пациентов умерли.

За предыдущую неделю, с 7 по 13 сентября, количество новых случаев опасного вируса составило 651. В этот период медики отправили домой 193 человека, 5 скончались.

Всего с начала эпидемии новую инфекцию сумели побороть 8 505 пациентов. 122 жителя области (54 мужчины и 68 женщин) стали жертвами коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Завтра будет знаменательная дата... 10000-ному заболевшему будет подарок?

Гость||

Будет. Ещё успеете

Гость||

Когда им разрешат больше 100 рисовать?

Гость||

на фсё Его воля

Гость||

Да насрать.эт фэйк

Политекантроп (гость)||

Гость писал(a):

Завтра будет знаменательная дата... 10000-ному заболевшему будет подарок?

Завтра инаугурация губернатора

так что послезавтра

а завтра будет массовое выздоровление

Гость||

Когда прибавиться количество выписываемых, тогда и разрешат.Вопрос не в количестве больных, а сколько из них нуждается в госпитализации и реанимации.Этих данных до поры до времени не озвучат.

Гость||

наша дела терпене смирене паслушане

Гость||

Где попы ?надо мощи раскопать.

Гость||

свои надобно иметь

Гость||

а не завидовать чужой мощи

Гость||

немощные доходяги

Гость||

Завтра праздник большой.

Не грешите.

Гость||

Аж целых 0,8 процента от численности населения области, как страшно жить... цирк

Гость||

Гость писал(a):

Будет. Ещё успеете
Зачем пугаете дебилов?,

- вас вопрошает Мотовилов!

Затем, ответить вы вольны,

Что мы ковидом не больны.

================ (С)

Имя: Гость
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