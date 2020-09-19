В Пензенской области от коронавируса излечились еще 36 человек

В субботу, 19 сентября, в Пензенской области покинули стены лечебных учреждений 36 человек, излеченных от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
В этот же день стало известно о 97 новых выявленных случаях COVID-19.
С начала эпидемии общее количество инфицированных с составило 9 875, выздоровевших - 8 505. Скончались 122 пациента.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
но вот излечивается народ. еще бы знать как и где это народ находит этот вирус?