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Общество

В Пензенской области число новых случаев COVID-19 вновь близко к сотне

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В субботу, 19 сентября, в Пензенской области зафиксировано еще 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В течение всей недели ежедневное число заболевших приближалось к 100: 14 сентября пациентов было 93, 15-го - 95, 16-го - 98, 17-го - 97, 18-го - 99.

Общее число заболевших с начала эпидемии составило 9 875. Из них 8 479 выздоровело, 122 умерло.

О последнем случае смерти от COVID-19 стало известно 18 сентября: скончался 79-летний мужчина.

В тот же день были выписаны 35 выздоровевших пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять требования Роспотребнадзора?

Гость||

Придурь, заглохни! Чего пургу несешь? Молись чтобы не попасть в морг.

Гость||

Самоизоляции не будет?

Гость||

Гость писал(a):

Самоизоляции не будет?
Нет.С холопов всю наличность уже через налоги выбрали,а казна пустая.Олигархи недовольны такой ситуацией.Вроде как 80% населения даже согласны ,для наполнения бюджета, органы продавать,а денег всё равно мало.

Гость||

Верим.боимся.вся Надежда на Ивана.

Гость||

Фантазии у рисовальщиков вообще нет. Каждый день одно и тоже

Гость||

Гость писал(a):

Самоизоляции не будет?
самоизоляция - неверный термин. народ загнали по домам под страхом штрафов и угроз. Это принуждаемая изоляция

Гость||

Не самоизоляция,а инагурация,а потом самоизоляция.

Гость||

Гость писал(a):

Не самоизоляция,а инагурация,а потом самоизоляция.
Очень похоже!

Гость||

Весело отметили день города,три дня Пенза гуляла.

Гость||

Гость писал(a):

Молись чтобы не попасть в морг.
Молись что бы не попасть на Чемодановскую свалку нищеброд сраный.

Живёшь в говне и кинут на свалку.

Гость||

А в понедельник инаугурации еще будет,опять хурал собирают и все без масок будут

Гость||

Пенза- город счастливых людей

Гость||

Идиоты

Гость||

Идиты

Имя: Гость
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