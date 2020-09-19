В Пензенской области число новых случаев COVID-19 вновь близко к сотне

19.09.2020 | 10:41

В субботу, 19 сентября, в Пензенской области зафиксировано еще 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В течение всей недели ежедневное число заболевших приближалось к 100: 14 сентября пациентов было 93, 15-го - 95, 16-го - 98, 17-го - 97, 18-го - 99.

Общее число заболевших с начала эпидемии составило 9 875. Из них 8 479 выздоровело, 122 умерло.

О последнем случае смерти от COVID-19 стало известно 18 сентября: скончался 79-летний мужчина.

В тот же день были выписаны 35 выздоровевших пациентов.