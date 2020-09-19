В Пензе на форуме активных граждан обсудили городские проблемы

19.09.2020 | 20:14

Вакцину от конфликтов пытались найти пензенцы на форуме активных граждан, отыскивая решение различных проблем, которые у всех на слуху. Например, рассмотрели вопросы сноса старых зданий и беспощадного благоустройства, когда уничтожается зелень, говорили о мешающих заборах, о будущем троллейбусов.

Самая юная участница обсуждений, четвероклассница Ульяна Мокрецова, предложила не платить за проезд.

«Чтобы не пришлось тратить деньги», - пояснила девочка.

Форум стал седьмым по счету. Помимо городских дебатов, активные горожане обмениваются идеями проектов, знакомятся, воодушевляют друг друга на добрые дела. Например, Наталья Макарова - учитель английского языка и одновременно руководитель школьного волонтерского отряда.

«Это получение новых знаний и опыта, новые люди. Потом ты что-то будешь использовать для себя», - отметила участница форума.

Впервые приехала делегация из Якутии.

«Гостеприимство, теплота, неформальность, нет формализованной обстановки, когда все читают доклады с высокой трибуны, а все - равные партнеры, и на равных все обсуждается», - подчеркнул Илларион Авелев.

«Нам было очень интересно послушать. У нас не принято именно на городских форумах сразу начинать с вопросов благоустройства», - призналась Нарыяна Гаврильева.

В 2020 году из-за пандемии форум оказался менее массовым: количество участников было ограничено до 50.