В Пензе на форуме активных граждан обсудили городские проблемы

Вакцину от конфликтов пытались найти пензенцы на форуме активных граждан, отыскивая решение различных проблем, которые у всех на слуху. Например, рассмотрели вопросы сноса старых зданий и беспощадного благоустройства, когда уничтожается зелень, говорили о мешающих заборах, о будущем троллейбусов.
Самая юная участница обсуждений, четвероклассница Ульяна Мокрецова, предложила не платить за проезд.
«Чтобы не пришлось тратить деньги», - пояснила девочка.
Форум стал седьмым по счету. Помимо городских дебатов, активные горожане обмениваются идеями проектов, знакомятся, воодушевляют друг друга на добрые дела. Например, Наталья Макарова - учитель английского языка и одновременно руководитель школьного волонтерского отряда.
«Это получение новых знаний и опыта, новые люди. Потом ты что-то будешь использовать для себя», - отметила участница форума.
Впервые приехала делегация из Якутии.
«Гостеприимство, теплота, неформальность, нет формализованной обстановки, когда все читают доклады с высокой трибуны, а все - равные партнеры, и на равных все обсуждается», - подчеркнул Илларион Авелев.
«Нам было очень интересно послушать. У нас не принято именно на городских форумах сразу начинать с вопросов благоустройства», - призналась Нарыяна Гаврильева.
В 2020 году из-за пандемии форум оказался менее массовым: количество участников было ограничено до 50.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Форум поднадзорных засланцев кгб от разных администраций.