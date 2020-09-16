В Пензе воспитатели поборются за звание лучшего в области

16.09.2020 | 10:05

В четверг, 17 сентября, в Пензе стартует областной конкурс «Лучший воспитатель образовательной организации», который будет длиться целую неделю - до 24-го.

«Состязания профессионалов пройдут в два этапа. 17-18 сентября состоится отборочный этап конкурса в заочном формате. Участники представят интернет-портфолио и педагогическое занятие с детьми.

По итогам оценки работ на второй этап пройдут 10 конкурсантов. В первом туре им предстоит показать мастер-класс и решить профессиональную задачу. По результатам выступления будут определены 5 лучших конкурсантов - призеров, которые примут участие в ток-шоу», - разъяснили порядок в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Победитель конкурса получит 100 тысяч рублей. Два педагога, занявшие второе место, по 50 тысяч, два бронзовых призера - по 30 тысяч рублей.

5 лауреатов, определенных по итогам первого тура заключительного этапа конкурса, получат по 15 тыс. рублей.

В 2019 году лучшим воспитателем региона стала Оксана Чередова (детский сад № 89 г. Пензы). По итогам всероссийского конкурса она вошла в число 15 лучших воспитателей России.