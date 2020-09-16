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Общество

На набережной Суры и Соборной площади в Пензе установят камеры

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Почти 330 тысяч рублей будет направлено из городского бюджета на обеспечение безопасности в популярных общественных местах Пензы. На данные средства установят видеокамеры.

Об этом в среду, 16 сентября, шла речь на заседании комиссии гордумы.

Как доложила начальник финансового управления Ольга Завьялкина, до конца года была заложена сумма в 392 тысячи рублей, однако с учетом экономии она сократилась до 329,6 тысячи.

Всего планируется разместить 26 видеокамер: 16 на Соборной площади и 10 - на набережной реки Суры. Деньги нужны на приобретение лицензии, организацию канала связи, оплату электроэнергии.

Случаи вандализма в областном центре перестали быть редкостью. В сентябре неизвестные изуродовали новую скамью, установленную вдоль улицы Урицкого на отреставрированной набережной.

В мэрии Пензы пояснили, что отдельные элементы предмета парковой мебели пришлось забрать на ремонт и восстановление.

В конце августа были повреждены размещенные на набережной качели. У них оторвалась цепь. Предположительно, это произошло из-за превышения допустимой нагрузки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А сколько будет стоить обслуживание камер? Стационарные посты полиции не дешевле вышли бы? Эффективнее то точно.

Гость||

А нафига они там нужны?

Гость||

Камеры нужны,но почему за камеры на Советской площади должен оплагивать город?

То есть Мы с Вами?

Гость||

Кентавра надо переместить на Соборную площадь.

Гость||

ЛГБТ сообщество не отдаст.

Гость||

Гость писал(a):

Кентавра надо переместить на Соборную площадь.
лучше на набережную - вкупе с фонарями-виселицами ночью хулиганов пугать

Гость||

Хулиганов может только полиция дубиной распугать.

Гость||

Стоп ,так на набережной на виселицах уже стоят видеокамеры ,что новый распил бюджета?

Имя: Гость
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