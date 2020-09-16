На набережной Суры и Соборной площади в Пензе установят камеры

16.09.2020 | 14:45

Почти 330 тысяч рублей будет направлено из городского бюджета на обеспечение безопасности в популярных общественных местах Пензы. На данные средства установят видеокамеры.

Об этом в среду, 16 сентября, шла речь на заседании комиссии гордумы.

Как доложила начальник финансового управления Ольга Завьялкина, до конца года была заложена сумма в 392 тысячи рублей, однако с учетом экономии она сократилась до 329,6 тысячи.

Всего планируется разместить 26 видеокамер: 16 на Соборной площади и 10 - на набережной реки Суры. Деньги нужны на приобретение лицензии, организацию канала связи, оплату электроэнергии.

Случаи вандализма в областном центре перестали быть редкостью. В сентябре неизвестные изуродовали новую скамью, установленную вдоль улицы Урицкого на отреставрированной набережной.

В мэрии Пензы пояснили, что отдельные элементы предмета парковой мебели пришлось забрать на ремонт и восстановление.

В конце августа были повреждены размещенные на набережной качели. У них оторвалась цепь. Предположительно, это произошло из-за превышения допустимой нагрузки.