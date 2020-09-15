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Общество

Пензенским медикам день работы в пандемию засчитают в стаж как два

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Для медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, внебольничной пневмонией, симптомами ОРВИ, установлен особый порядок расчета периодов трудовой деятельности с 1 января по 30 сентября 2020-го. О новшествах, которые касаются стажа, рассказали в пензенском отделении ПФР.

«Время такой работы будет засчитываться в льготном порядке в специальный стаж для исчисления досрочной пенсии, то есть один день будет засчитываться за два», - сообщила начальник отдела отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области Марина Финогеева.

По данным регионального минздрава, в больницах на территории области, где есть «красная зона», работает 1 077 врачей, санитаров, медсестер, лаборантов. В штате скорой помощи, сотрудники которой также пребывают в тесном контакте с пациентами с коронавирусной инфекцией, пневмонией и подозрением на COVID-19, числится почти 1 800 человек.

Нина Назарова не считает, сколько дней и часов провела в «красной зоне». Этим заниматься просто нет времени, когда в палатах - нуждающиеся в помощи пациенты с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19. С начала апреля клиническая больница № 4 перепрофилирована и работает в особом режиме.

«Для врача, наверное, самое положительное - когда люди выздоравливают. Когда их привозят тяжеленных на каталках, а они потом уходят своими ногами, улыбающиеся, - это то, ради чего мы работаем», - пояснила и. о. заместителя главного врача клинической больницы № 4 г. Пензы Нина Назарова.

Во время съемок 11 канала бригада скорой помощи доставила в больницу очередного пациента. И так за день - не один и не два. Нагрузка на медиков после небольшого летнего спада вновь увеличилась.

«Периоды такой работы будут подтверждаться сведениями персонифицированного учета, поскольку они в пенсионный фонд поступят не позднее 1 марта 2021 года. В настоящее время мы будем руководствоваться документами работодателя», - уточнила Марина Финогеева.

Таким образом, стаж медиков, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, будет удваиваться. Не исключено, что расчетный период с 1 января по 30 сентября продлится - в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с пандемией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Фэйк

Гость||

Да хоть за 5, один хрен до пенсии не доживут.

Гость||

Снова поделят на зоны: красная, оранжевая......

Кто в красной работал получат, а в оранжевой тоже ковидные не положенно. Надо конкретно разжёвывать людям, в не тупо новости копировать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нина Назарова не считает, сколько дней и часов провела в «красной зоне». Этим заниматься просто нет времени, когда в палатах - нуждающиеся в помощи пациенты с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19. С начала апреля клиническая больница № 4 перепрофилирована и работает в особом режиме.
Пора тебе Нина на пенсию, дай дорогу молодым.

Гость||

Я так хочу чтобы лето не кончалось,

чтоб оно за мною мчалось ,

за мною вслед ,

ах летоооооо лето звездное будь со мноооооой

Гость||

Если бы короны не было , её стоило бы придумать.

Врач, ваш рвач

Имя: Гость
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