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Общество

В Заречном из-за коронавируса на карантин закрыли шесть классов

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В Заречном на дистанционное обучение уже перешли 6 классов. Причиной стали единичные случаи заражения COVID-19.

Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления № 59 ФМБА России Марию Лукьянову, во всех закрывшихся на карантин классах выявили по одному заболевшему ученику.

В настоящий момент все взрослые и дети, которые контактировали с заразившимися, находятся под наблюдением медиков. После карантина, если больше не будет выявленных случаев коронавируса, ребята вернутся в школы.

В помещениях, где учились заболевшие, провели дезинфекцию, а в школах – противоэпидемические мероприятия.

На 13 сентября в закрытом городе подтвердили 784 случая коронавирусной инфекции. Глава Заречного Олег Климанов в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram рассказал, что 21 человек проходит лечение в стационаре, 126 получают помощь амбулаторно. В медучреждениях Пензы находятся 7 горожан.

1 094 зареченца выздоровели и были выписаны.

9 сентября стало известно, что в Пензенской области на карантин закрыли 7 классов. На данный момент ни одна школа в регионе не перешла полностью на дистанционные уроки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — gorodz.info
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Гость||

А контактные по короне тоже на выборы ходили ?

Гость||

Что-то долго сегодня не публикуются данные по коронавирусу.

Гость||

Гость писал(a):

А контактные по короне тоже на выборы ходили ?
Скорее всего, т.к. РПН работает с большим опозданием, может к концу карантина и принесут постановление на подпись контактным, а может и нет. Давно уже все на самотек пустили.

Гость||

Заварить ворота в лосятник!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На 13 сентября в закрытом городе подтвердили 784 случая коронавирусной инфекции.
penzainform.ru писал(a):
1 094 зареченца выздоровели и были выписаны.
Интересно, Дину Черемушкину не смущает такая бредовая цифирь?

Имя: Гость
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