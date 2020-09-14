В Заречном из-за коронавируса на карантин закрыли шесть классов

14.09.2020 | 10:49

В Заречном на дистанционное обучение уже перешли 6 классов. Причиной стали единичные случаи заражения COVID-19.

Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления № 59 ФМБА России Марию Лукьянову, во всех закрывшихся на карантин классах выявили по одному заболевшему ученику.

В настоящий момент все взрослые и дети, которые контактировали с заразившимися, находятся под наблюдением медиков. После карантина, если больше не будет выявленных случаев коронавируса, ребята вернутся в школы.

В помещениях, где учились заболевшие, провели дезинфекцию, а в школах – противоэпидемические мероприятия.

На 13 сентября в закрытом городе подтвердили 784 случая коронавирусной инфекции. Глава Заречного Олег Климанов в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram рассказал, что 21 человек проходит лечение в стационаре, 126 получают помощь амбулаторно. В медучреждениях Пензы находятся 7 горожан.

1 094 зареченца выздоровели и были выписаны.

9 сентября стало известно, что в Пензенской области на карантин закрыли 7 классов. На данный момент ни одна школа в регионе не перешла полностью на дистанционные уроки.