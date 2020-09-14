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Общество

В Пензе людям творческих профессий вручили ключи от квартир

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Первое, на что обратил внимание актер Пензенского драматического театра, так это на акустику: она в квартире, как на сцене. Но это только пока - все будет по-другому, когда расставит мебель и переедет в служебное жилье. Ключи от него молодой артист и еще 10 специалистов, работающих в области культуры, получили из рук губернатора.

«Хочется поблагодарить руководство и театра, и правительства области во главе с губернатором Иваном Александровичем Белозерцевым за столь щедрый подарок, потому что для нас, творческих людей, это неподъемно в плане денежных средств», - рассказал актер Пензенского драматического театра Николай Шаповалов.

10 лет в общежитии для уроженца Саратовской области, актера театра, холостяка Николая Шаповалова теперь в прошлом. В его распоряжении служебная квартира.

А вот семье Микицких с двумя маленькими детьми выделили трехкомнатную. Душа поет, признается преподаватель колледжа искусств. Четыре года назад Антон с супругой Анной и старшим сыном из столицы переехал в Пензу, где уже родилась дочка Анастасия. На их счету семь съемных квартир.

«Намного больше чувство спокойствия при въезде в эту квартиру, и радости тоже больше», - отметил Антон Микицкий.

Этажом ниже жизнь тоже заиграла новыми красками. Преподаватель художественного училища Сергей Чередов осматривал квартиру, пока жена сидела с двумя малышами. Новые горизонты открылись для семьи.

«Все сияет, светится, в душе все трепещет», - поделился он.

В этом году 200 квартир из ведомства министерства обороны страны перешли в собственность Пензенской области. По инициативе главы региона Ивана Белозерцева из этого фонда предоставляют жилье для молодых представителей разных профессий, медицины, спорта, культуры. Пока они осматривают комнаты и планируют, когда отмечать новоселье.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это те квартиры из которых людей ,работающих в Леонидовне, по суду выкинули ? Не дали приватизировать?

Гость||

Этим тоже «социальный найм»?

Гость||

на фото уже в углу обои отошли..тяп ляп

Гость||

Это кто же на Вашей шее сидит? Интересно знать, кого вы к ним причисляете?

Имя: Гость
Комментарий:

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