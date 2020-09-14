Горводоканал подарил мокшанской больнице средства защиты на 1 млн

14.09.2020 | 12:57

Группа компаний «РКС» перечислила 15 млн рублей учреждениям в восьми городах своего присутствия в качестве поддержки регионов в борьбе с коронавирусом. Из них 1 млн рублей был выделен Горводоканалом на закупку средств индивидуальной защиты с связи с пандемией COVID-19.

Представители ООО «Горводоканал» передали СИЗы Мокшанской районной больнице. Многоразовые защитные комбинезоны, медицинские фильтрующие маски и перчатки стали подарком медицинскому учреждению от ресурсоснабжающей организации.

«Благодарим медицинских работников за тяжелый и самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией. Уверены, что средства индивидуальной защиты станут надежным помощником медицинских работников Мокшанской районной больницы», - подчеркнул главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

Главврач Елена Леошина поблагодарила ресурсников за оказанную помощь. В сложившихся условиях очень важно соблюдать все меры безопасности, чтобы не дать болезни шанса на распространение. Персонал остро нуждается в большом количестве СИЗов, поскольку находится в особой зоне риска при тесном контакте с пациентами.

Благотворительная помощь в связи с пандемией COVID-19 также оказывается холдингом «Российские коммунальные системы» в Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях и Республике Карелии.