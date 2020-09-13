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Общество

В Пензенской области с берегов рек вывезли более 260 кубометров мусора

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В региональном минлесхозе отчитались о том, сколько мусора активисты собрали на берегах пензенских водоемов.

Работу по очистке начали в апреле 2020 года и планируют завершить в октябре. На данный момент от бытовых отходов освобождены следующие реки: Сура, Старая Сура, Пенза, Хопер, Колоярка, Шеликшей, Шелдаис, Юловка, Елюзанка, Кадада, Шкафт, Машня, Колышлей, Уза, Елшанка, Шукша, Няньга, Мокша, Азясь, Широкоис, Сердоба, Кока.

Более 3 000 активистов трудились у водоемов в Пензе, Башмаковском, Бековском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Сосновоборском, Спасском, Тамалинском районах. Очищено 105,1 км береговой линии.

«Собранный объем мусора составляет 264,7 куб. м», - сообщили в пресс-службе областного минлесхоза.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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