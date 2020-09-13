В 2020 году в Заречном на свет появились 302 малыша

В Заречном с января по август 2020 года родилось 302 ребенка. За это время в брак вступили 128 пар.
«Две семьи подарили городу близнецов и тройняшек», - рассказал глава Заречного Олег Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Пост он приурочил к открытию нового Дворца бракосочетания. Торжественная церемония состоялась в День города, 12 сентября. Новый загс разместился в здании, где ранее располагалась изба-читальня. Помещения отремонтировали, обставили новой мебелью и подготовили к работе.
Ранее стало известно, что в Пензенской области с января по август органы ЗАГС выдали 6 449 свидетельств о рождении. За этот период на свет появилось больше мальчиков, чем девочек.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Очень интересная новость