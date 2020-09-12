В Пензе для школьников провели день безопасности дорожного движения

12.09.2020 | 18:45

В парке культуры и отдыха «Комсомольский» в рамках областной акции «Внимание, дети!» провели единый день безопасности дорожного движения. На мероприятие пригласили учащихся шести образовательных учреждений Пензы, чтобы в очередной раз освежить память юным жителям областного центра: проезжая часть - источник потенциальной угрозы для их жизни.

«С начала учебного года уже 9 детей получили травмы только в городе - это немалое количество ДТП. Поэтому необходимо еще раз и взрослым, и детям напомнить, что правила дорожного движения должны соблюдать в первую очередь водители транспортных средств. Большая часть детей страдает в качестве пассажиров. Вообще за лето 38 детей получили травмы», - рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Чтобы избежать подобных происшествий в будущем, сотрудники Госавтоинспекции организовали для школьников квест на знание правил дорожного движения. По условиям игры на каждой из шести станций дети должны показать и рассказать, как правильно вести себя на проезжей части.

«Я сначала смотрю на светофор. Если горит зеленый, то иду, но прежде смотрю по сторонам. Если горит красный свет, то я стою и жду, когда загорится зеленый», - показала свое знание правил ученица школы № 47 г. Пензы Александра Кочеткова.

Больше всего школьникам понравилась настоящая патрульная машина, в которой им разрешили посидеть и даже включить звуковой сирену с громкоговорителем.

Подобные акции проводятся сотрудниками ГИБДД несколько раз в год: весной, в начале лета и осенью.