Пензенский район снова занял 2-е место по заражению коронавирусом

12.09.2020 | 13:30

В субботу, 12 сентября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 90 новых выявленных случаях COVID-19.

Среди пациентов - шестеро детей: 1 года, 2, 4, 8, 11 и 16 лет.

57 случаев (63,3%) коронавирусной инфекции выявлены в Пензе, 11 - в Пензенском районе, который уже пятый день занимает второе место в антирейтинге заболеваемости.

7 пациентов живут в Заречном, 6 - в Городищенском, 3 - в Сердобском и по 1 - в Нижнеломовском, Лунинском, Бессоновском, Кузнецком, Шемышейском и Камешкирском районах.

В общей сложности в Пензенской области насчитывается 9 211 заболевших. 8 234 пациента успешно побороли болезнь, 117 - скончались от коронавирусной инфекции.