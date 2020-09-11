Содержащиеся в пензенских изоляторах приняли участие в выборах

11.09.2020 | 17:13

В Пензенской области в местах содержания под стражей стартовали выборы губернатора региона и депутата Государственной думы РФ от 147-го избирательного округа.

В СИЗО г. Пензы в мероприятии принял участие 161 заключенный, в изоляторе при ИК-4 - 83. Голосование там продолжится 12 и 13 сентября.

Представители прокуратуры Александр Григорьев и Алексей Лыбов, а также уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова проверили, соблюдается ли на местах законодательство и порядок проведения выборов.

«По результатам прокурорской проверки нарушений действующего законодательства не выявлено, от заключенных каких-либо жалоб по вопросам организации процесса голосования не поступило», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.