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Общество

Содержащиеся в пензенских изоляторах приняли участие в выборах

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В Пензенской области в местах содержания под стражей стартовали выборы губернатора региона и депутата Государственной думы РФ от 147-го избирательного округа.

В СИЗО г. Пензы в мероприятии принял участие 161 заключенный, в изоляторе при ИК-4 - 83. Голосование там продолжится 12 и 13 сентября.

Представители прокуратуры Александр Григорьев и Алексей Лыбов, а также уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова проверили, соблюдается ли на местах законодательство и порядок проведения выборов.

«По результатам прокурорской проверки нарушений действующего законодательства не выявлено, от заключенных каких-либо жалоб по вопросам организации процесса голосования не поступило», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
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Гость||

По любому

Гость||

Век воли не видать

Гость||

Стрючков голосовал?

Гость||

Гость писал(a):

Стрючков голосовал?
Прицельщик не имеет права голоса.

Имя: Гость
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