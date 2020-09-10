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Общество

В Пензенской области от укусов клещей за неделю пострадали 200 человек

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200 пензенцев попали в лапы клещей - таковы данные за неделю. Немалое количество пострадавших связано с тем, что в регионе наступил второй пик активности кровососущих. Они оживились, потому что жара спала и установилась комфортная погода.

Люди в этот период тоже не могут усидеть на месте и стремятся на природу, например за осенними дарами. На опушках и в чаще, как правило, происходит встреча человека разумного с паразитами.

«Грибники ходят везде в лесу. Сейчас ажиотаж: перепад температур привел к появлению росы, очень много грибов. Сами видите, продают и белые, и грузди - что хотите, грибов много. Грибники либо не используют репелленты, либо неправильно одеваются», - пояснила врач-паразитолог Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области Ирина Табакаева.

Понятие дресс-кода относится не только к офисам, но и к лесу. Врач-паразитолог настоятельно рекомендует его соблюдать, чтобы не пострадать от кровососущих. Пунктов несколько: выбирать светлые вещи, а также защищать голову и, главное, ноги - вредители ползут снизу вверх.

В 2020 году укусы начали регистрировать в середине марта. С этого момента в травмпункты обратились более 2 000 человек. Четверть из них - дети до 14 лет. Почти всех клещей исследовали и в итоге получили, что каждый пятый паразит был переносчиком боррелиоза.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Не пора объявлять пандемию по клещам?

Гость||

Это больше чем от ковида пострадали, почему самоизоляцию не объявляют, бареллиоз страшнее ковида!

Гость||

Гость писал(a):

Это больше чем от ковида пострадали, почему самоизоляцию не объявляют, бареллиоз страшнее ковида!
Команды сверху не было

Имя: Гость
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