Сетевое издание|18+|Четверг|10 сен 2020|13:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензенской области коронавирус выявили еще у шестерых малышей

Печать

В четверг, 10 сентября, в региональном оперативном штабе сообщили подробности о заболевших коронавирусом жителях Пензенской области.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 97 человек, шестеро из них - дети 11 месяцев, 1 года, 5 (двое) и 6 (двое) лет. Таким образом, общее количество инфицированных несовершеннолетних теперь составляет 465.

Лидером по новым случаям вновь является областной центр: 55 заболевших. Еще 21 зарегистрирован в Пензенском районе, по 5 - в городе Заречном и Шемышейском районе, по 3 - в Кузнецком и Никольском, 2 - в Городищенском, по 1 - в Сосновоборском, Бессоновском и Иссинском.

Под наблюдением в настоящее время находится 4 150 человек, снято с него 29 263.

За сутки на коронавирус обследовали 2 536 жителей региона.

За все время пандемии COVID-19 зарегистрировали у 9 029 граждан из Пензенской области, 8 148 из них выздоровели, 115 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте