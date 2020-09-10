В Пензенской области коронавирус выявили еще у шестерых малышей

10.09.2020 | 12:46

В четверг, 10 сентября, в региональном оперативном штабе сообщили подробности о заболевших коронавирусом жителях Пензенской области.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 97 человек, шестеро из них - дети 11 месяцев, 1 года, 5 (двое) и 6 (двое) лет. Таким образом, общее количество инфицированных несовершеннолетних теперь составляет 465.

Лидером по новым случаям вновь является областной центр: 55 заболевших. Еще 21 зарегистрирован в Пензенском районе, по 5 - в городе Заречном и Шемышейском районе, по 3 - в Кузнецком и Никольском, 2 - в Городищенском, по 1 - в Сосновоборском, Бессоновском и Иссинском.

Под наблюдением в настоящее время находится 4 150 человек, снято с него 29 263.

За сутки на коронавирус обследовали 2 536 жителей региона.

За все время пандемии COVID-19 зарегистрировали у 9 029 граждан из Пензенской области, 8 148 из них выздоровели, 115 скончались.