Сотрудники «Дамате» очистили берег реки Ломовки от бытового мусора

10.09.2020 | 15:39

Сотрудники «Дамате» проявили инициативу и очистили берег реки Ломовки в Нижнеломовском районе, где группа компаний работает с момента своего основания - с 2012 года. Здесь расположены основные производственные объекты птицеводческого комплекса.

15 представителей ГК «Дамате» (рядовые сотрудники и руководящий состав) привели в порядок прилегающую к водоему зеленую зону, где местные жители традиционно проводят свободное время летом.

К акции также присоединились работники районного отдела МЧС, которые помогли в благоустройстве территории.

Компания обеспечила участников мероприятия инвентарем и расходными материалами для уборки, а также организовала их доставку до места.

В итоге было собрано 25 мешков бытового мусора, листвы, веток, пустых бутылок, оставленных на берегу. Территория преобразилась, приобрела цивилизованный вид всего за час активной работы.

Активисты компании «Дамате» планируют провести аналогичные акции и в других районах. Они предлагают организациям районов и местным жителям к ним присоединиться.

В конце августа 2020 года ГК «Дамате» объявила о начале разработки долгосрочной «Стратегии устойчивого развития». Это комплексная программа с перечнем конкретных мероприятий, которые направлены на улучшение показателей компании в социальной, экологической и экономической сферах. «Дамате» станет одним из немногих крупных российских холдингов, планирующих запуск стратегии по образцу лучших западных компаний.

Волонтерское движение в «Дамате» является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития. Дальнейшие инициативы и усилия волонтеров - сотрудников компании будут направлены преимущественно на реализацию различных социальных и экологических акций.