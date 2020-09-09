Сетевое издание|18+|Среда|9 сен 2020|14:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Житель Пензенской области присвоил найденный у храма телефон

Печать

63-летний житель села Верхний Ломов Нижнеломовского района может оказаться на скамье подсудимых из-за жадности супруги.

Семейная пара проезжала на автомобиле мимо монастыря в селе Норовка. Жена решила зайти в церковную лавку, а муж остался ждать ее в машине.

Когда сельчанка вышла на улицу, она увидела предмет, похожий на кошелек. Не задумываясь, женщина подхватила находку, покинула ограду монастыря и села в машину. Семья отправилась в путь, и лишь дома супруга рассказала о произошедшем.

Муж взял в руки найденную вещь и пояснил, что это не кошелек, а телефон в чехле. У пары даже не возникло мысли вернуть мобильник владелице. А та в это время хватилась телефона и предположила, что он находится где-то в монастыре. 50-летняя женщина в течение часа набирала собственный номер и слышала в трубке гудки, но знакомого рингтона нигде так и не прозвучало.

Поняв, что потерянный аппарат кто-то забрал, его владелица обратилась в полицию. Стражи порядка быстро определили, где оказался мобильник, и изъяли его у сельчанина. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи.

«Если вы нашли чужое имущество, например мобильный телефон или кошелек, нужно принять все меры для возврата его владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления. Помните: не принимая мер к возврату находки, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности!» - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

какая же это кража? бред собачий

Гость||

Так почему мужика то привлекли если жена подрезала?

Гость||

Главное ,не дать опомнится и правильно отобрать обьяснение.вся суть работы нынешней полиции.

Гость||

Найдя телефон,выключайте его,изымайте симку,карту памяти и бегом в ближайшую скупку.Это всего лишь находка и за неё полагается вознаграждение.

Гость||

Увидел телефон на земле - как можно сильней наступи на него,что-бы ни кого не вводить в соблазн.

Гость||

Гость писал(a):

Увидел телефон на земле - как можно сильней наступи на него,что-бы ни кого не вводить в соблазн.
Может быть не так радикально,но ногой подальше точно отпихну с дороги. Никогда не подниму с пола себе проблемы. А хозяин и в кустах найдёт по запросу

Гость||

А что же ей не помог всевышний?причем здесь мусара.

Гость||

Тетка думала,что нашла кошелек с деньгами.А оказалось-телефон с проблемами.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте