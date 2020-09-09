Житель Пензенской области присвоил найденный у храма телефон

09.09.2020 | 13:36

63-летний житель села Верхний Ломов Нижнеломовского района может оказаться на скамье подсудимых из-за жадности супруги.

Семейная пара проезжала на автомобиле мимо монастыря в селе Норовка. Жена решила зайти в церковную лавку, а муж остался ждать ее в машине.

Когда сельчанка вышла на улицу, она увидела предмет, похожий на кошелек. Не задумываясь, женщина подхватила находку, покинула ограду монастыря и села в машину. Семья отправилась в путь, и лишь дома супруга рассказала о произошедшем.

Муж взял в руки найденную вещь и пояснил, что это не кошелек, а телефон в чехле. У пары даже не возникло мысли вернуть мобильник владелице. А та в это время хватилась телефона и предположила, что он находится где-то в монастыре. 50-летняя женщина в течение часа набирала собственный номер и слышала в трубке гудки, но знакомого рингтона нигде так и не прозвучало.

Поняв, что потерянный аппарат кто-то забрал, его владелица обратилась в полицию. Стражи порядка быстро определили, где оказался мобильник, и изъяли его у сельчанина. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи.

«Если вы нашли чужое имущество, например мобильный телефон или кошелек, нужно принять все меры для возврата его владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления. Помните: не принимая мер к возврату находки, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности!» - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.