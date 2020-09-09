За сутки в области зарегистрировали 96 случаев коронавируса

В среду, 9 сентября, в московском оперативном штабе сообщили о 96 новых случаях коронавируса, подтвержденных в Пензенской области за сутки.
Всего с начала эпидемии заразились 8 932 человека.
8 сентября прирост новых пациентов составил 94, 7-го - 97, 6-го - 98.
Выздоровели и были выписаны из медучреждений 8 117 человек. Скончались 114 (49 мужчин и 65 женщин). Возраст жертв опасного вируса - от 34 до 90 лет. У большинства из них имелись хронические или онкологические заболевания.
Режим повышенной готовности в регионе продлили до 17 сентября включительно. Лицам старше 65 лет и людям, страдающим заболеваниями сердечнососудистой и эндокринной систем рекомендовано оставаться на самоизоляции.
Также в области по-прежнему действует масочный режим. Пензенцам необходимо носить защиту в помещениях и общественном транспорте.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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