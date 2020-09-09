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Общество

За сутки в области зарегистрировали 96 случаев коронавируса

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В среду, 9 сентября, в московском оперативном штабе сообщили о 96 новых случаях коронавируса, подтвержденных в Пензенской области за сутки.

Всего с начала эпидемии заразились 8 932 человека.

8 сентября прирост новых пациентов составил 94, 7-го - 97, 6-го - 98.

Выздоровели и были выписаны из медучреждений 8 117 человек. Скончались 114 (49 мужчин и 65 женщин). Возраст жертв опасного вируса - от 34 до 90 лет. У большинства из них имелись хронические или онкологические заболевания.

Режим повышенной готовности в регионе продлили до 17 сентября включительно. Лицам старше 65 лет и людям, страдающим заболеваниями сердечнососудистой и эндокринной систем рекомендовано оставаться на самоизоляции.

Также в области по-прежнему действует масочный режим. Пензенцам необходимо носить защиту в помещениях и общественном транспорте.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

наплясались)

Гость||

ну хоть какая-то стабильность

Гость||

И движение вперёд

Гость||

Что-то слишком слабые вбросы фейков про мифические 60% раззиян "за нерабочие дни"...

Вы действительно вознамерились вводить незаконные нерабочие дни не ранее 20 сентября? Вы с ума сошли? Необходимо скот на самоизоляцию не позднее 14-го сентября.

Гость||

Мы на плате.ура

Гость||

айай рост 2,12% по сравнению в предыдущим днем. Безобразие куда смотрят власти.

Гость||

Дальше будет ещё страшнее!

Гость||

Гость писал(a):

нерабочие дни не ранее 20 сентября
далось вам это 20 сентября! это же воскресенье! кто-то несильно умный пустил слух про 20-ое, не посмотрев на день недели, и теперь все кому не лень орут про это

Гость||

penzainform.ru писал(a):

, в московском оперативном штабе сообщили о 96 новых случаях коронавируса,

Ну хотя бы в чем то какая то стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Гость||

Гость писал(a):

айай рост 2,12% по сравнению в предыдущим днем. Безобразие куда смотрят власти.
На день города. Еще бы что то отпраздновать. Что то давно хоккеистов из Китая не привозили.

Гость||

А бабки в хоре поют? Или уже их отпели?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.09.2020 11:01|

Дальше будет ещё страшнее!

кому страшнее я лично не боюсь и не страшусь этого вируса.

Гость||

Вот где и как они его подцепляют вот это нам не рассказывают.

Нам районы области пишут сколько захворали.

А в городишке типа столице сурского края кто придумал ну ладно 4 района а вот сколько в каком районе захворали не пишут? А почему?

Гость||

А куда их всех госпитализируют?

Гость||

Раньше круг общения с больным выясняли подъезды закрывали в домах а сейчас по моему этого уже нет а почему?

Имя: Гость
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