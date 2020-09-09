За сутки в области зарегистрировали 96 случаев коронавируса

09.09.2020 | 10:32

В среду, 9 сентября, в московском оперативном штабе сообщили о 96 новых случаях коронавируса, подтвержденных в Пензенской области за сутки.

Всего с начала эпидемии заразились 8 932 человека.

8 сентября прирост новых пациентов составил 94, 7-го - 97, 6-го - 98.

Выздоровели и были выписаны из медучреждений 8 117 человек. Скончались 114 (49 мужчин и 65 женщин). Возраст жертв опасного вируса - от 34 до 90 лет. У большинства из них имелись хронические или онкологические заболевания.

Режим повышенной готовности в регионе продлили до 17 сентября включительно. Лицам старше 65 лет и людям, страдающим заболеваниями сердечнососудистой и эндокринной систем рекомендовано оставаться на самоизоляции.

Также в области по-прежнему действует масочный режим. Пензенцам необходимо носить защиту в помещениях и общественном транспорте.