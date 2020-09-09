В Заксобре наградили победителей патриотических конкурсов

09.09.2020 | 16:48

В среду, 9 сентября, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин вручил награды победителям патриотических конкурсов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за пандемии коронавируса праздничное массовое мероприятие, которое традиционно проводится в мае, пришлось перенести на осень.

«Количество поступивших работ является ярким свидетельством стремления молодежи знать правду о подвиге предков. К сожалению, все меньше остается ветеранов, непосредственных участников сражений, но мы чтим память о героизме бойцов, а также о мужестве тех, кому выпало обеспечивать фронт в тылу», - отметил спикер.

Валерий Лидин поблагодарил участников, дипломантов и педагогов за уважение к истории Отечества и пожелал всем крепкого здоровья и новых ярких проектов.

В финал VIII конкурса «Победа далекая и близкая» вышли 208 работ, примерно столько же поступило на конкурс проектов «Память и гордость в сердцах поколений».

Победителем в номинации «Лучший рисунок/плакат» стал Никита Глушенков из села Камынино, дипломов II и III степеней удостоены Дарья Левина из Засечного и Светлана Чевакина из Колышлейского района.

В номинации «Лучшая литературная работа» дипломы получили: Анастасия Новичкова из села Грабово Бессоновского района, Кира Швецова из Пензы, Вячеслав и Полина Родины из Кузнецка. Лучшим признан проект учащихся 7-11-х классов пензенской средней школы № 58 «С благодарностью от Будущего».

Победителями в номинации «Лучший видеофильм» стали Владислав Моисеев из Пензы, учащиеся студии «Объектив» из Бессоновки, члены объединения «Аrt-медиа» из Колышлейского района, а также Михаил Мачкавский, Руслан Поляков, Евгений Цилигин.