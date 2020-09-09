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Общество

В Пензе вручили награды музыкального фестиваля КВН

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Во вторник, 8 сентября, в Пензе завершился II Международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка». Финальным событием форума стал музыкальный фестиваль Клуба веселых и находчивых. Его провели на стадионе «Первомайский».

«В фестивале приняли участие команды из Пензы, Москвы, Тулы, Саратова, Ставрополя, Ростова-на-Дону, в том числе игроки Высшей лиги КВН», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

По данным представителей официальной лиги МС КВН «Сура», на фестивале за 6 призов (они выполнены в виде уменьшенной стелы «Росток») боролись 9 команд. В итоге награды получили «Сборная матерей», «СПИКЛ», «7 бит», «Флэш-Рояль», команда ПензГТУ и M-Collabоration.

Во время фестиваля также состоялось вручение благодарностей волонтерам. Награды получили семь участников общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

В рамках фестиваля «Ласточка» в Пензе прошли концерты и форум молодых парламентариев. В пределах улиц Беляева, Нахимова и Кулибина был заложен сквер студенческих отрядов.

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Источник — фото pnzreg.ru
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