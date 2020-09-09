В Пензе торжественно открыли выставку «Хоккей: страницы истории»

09.09.2020 | 19:08

На выставке «Хоккей: страницы истории», которую Пензе демонстрирует Государственный музей спорта, все уникально - от экспонатов до оформления. Гостей встречают застывшие на огромной шайбе-витрине ледяные фигуры легенд мирового хоккея.

«Очень интересная отечественная разработка специально для музея спорта. Результаты этой научной разработки - ледяные скульптуры - представлялись потом на выставках во Франкурте и в Пекине как научно-производственные», - сообщил директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Среди экспонатов - клюшки, форма, шайбы легендарной «Красной машины». Особого внимания заслуживают переходящие кубки чемпионатов Европы и мира, на которых сборная СССР одерживала блистательные победы. В Пензу их привезли на короткое время и под надежной охраной - в истории отечественного спорта это бесценные сокровища.

«Переходящий кубок не отдается, но если страна выигрывает три раза подряд, то кубок отдают этой стране и заказывают новый. Это то, что наша страна за несколько десятилетий безупречной игры, безупречного хоккея показала. Теперь слава и наследие хранится в Государственном музее спорта», - пояснила Елена Истягина-Елисеева.

Огромный вклад в историю отечественного хоккея внесла и Пензенская земля, воспитавшая семь олимпийских чемпионов. Таким же результатом по России может похвастаться только Челябинск.

«Мы гордимся нашими достижениями. Это огромный труд в первую очередь тренерского состава, родителей, безусловно, самих спортсменов. И важно, чтобы наша молодежь приходила в спортивные секции, спортивные школы. В Пензенской области мы поддерживаем это направление», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Помимо хоккейной школы, в регионе теперь собираются развивать еще и фигурное катание. Губернатор рассказал, что с этой целью в 2021 году в Пензе планируют приступить к строительству еще одного ледового дворца - в Арбекове.

Также руководитель области пообщался с юными спортсменами и ветеранами хоккея.