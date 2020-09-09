В картинной галерее рассказали о красоте в искусстве разных эпох

Красота - страшная сила: она сражала мужчин наповал во все времена. Первой жертвой женского обаяния стал Адам, прародитель человечества. С ветхозаветных времен и начали формироваться стандарты привлекательности.
«Эталоном красоты стали греческие скульптуры, в частности знаменитая Венера Милосская Праксителя, пропорции которой так хотят женщины в себе поддерживать. Это как раз идет от того «золотого сечения», которое всегда считалось эталоном», - сообщила заведующая отделом Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Нина Санталова.
В честь античной богини любви наименовали даже последствия беспорядочных связей. И все-таки - от греха к святости.
«У русского народа таким идеалом женской красоты был образ Богоматери. Именно ее воспринимали как воплощение доброты, нежности, понимания, милосердия», - пояснила Нина Санталова.
Усилиями художников разного времени создавались иконы стиля. Античность, эпохи Возрождения и барокко, утонченные тургеневские девушки и некрасовские, «кровь с молоком», женщины - все в руках живописцев становилось идеалом, на который ориентировались дамы. Даже неказистую на вид гражданку мастер мог превратить в притягательную диву.
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