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Общество

В инфекционном стационаре областной больницы лечат 154 пациента

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В среду, 9 сентября, в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко рассказали о количестве пациентов, находящихся у них на лечении. Сообщение появилось на странице медучреждения социальной сети Instagram.

С 27 июля больница стала работать как провизорный госпиталь. Кроме того, там действуют изолятор и инфекционный стационар. В госпитале лечат плановых пациентов, у которых тест на коронавирус дал отрицательный результат.

В стационаре оказывают помощь людям с подозрением на COVID-19, а также тем, у кого подтвердили коронавирусную инфекцию.

В изоляторе находятся пациенты, которых доставили в учреждение на скорой помощи с признаками ОРВИ. Специалисты наблюдают за их состоянием и делают тесты на COVID-19.

«По состоянию на 8 сентября 2020 года всего в стационаре больницы 774 пациента получают квалифицированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. В инфекционном корпусе находятся на лечении 154 пациента», - сообщил представитель медучреждения.

На 9 сентября в Пензенской области зарегистрировали 8 932 случая заражения новой инфекцией. Прирост новых пациентов за сутки составил 96. 8 117 человек поправились и были выписаны из больниц, 114 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/burdenko.okb_penza
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Гость||

Все перепутали... Журнолизды...

Гость||

Мы на плате

Гость||

Хорошо, что не на бесплате

Гость||

Лечат, а больных все больше и больше

Гость||

Больных чем? Вот главный вопрос, а скоро 20 число.

Гость||

Гость писал(a):

Лечат, а больных все больше и больше
Отрицательный рост

Гость||

а как лечат и чем у нас в пензе людей с ковидом?

Имя: Гость
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