Путепровод из Заречного в Монтажный снова закроют

В четверг, 10 сентября, виадук из Заречного в поселок Монтажный, обе полосы которого открыли для движения 2-го числа, вновь будет перекрыт.
Об этом сообщает портал «Заречье сегодня».
Автомобилистов предупредили, что проезд по путепроводу запретят с 12:45 до 14:00 в связи с тем, что отремонтированный объект осмотрят эксперты.
«Водителей просят заранее продумать маршруты объезда», - пишет в заключение портал.
Виадук закрыли на реконструкцию 7 октября 2019 года. На объекте заменили треть балок. Стоимость работ составила 121 млн рублей.
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