Путепровод из Заречного в Монтажный снова закроют

09.09.2020 | 16:18

В четверг, 10 сентября, виадук из Заречного в поселок Монтажный, обе полосы которого открыли для движения 2-го числа, вновь будет перекрыт.

Об этом сообщает портал «Заречье сегодня».

Автомобилистов предупредили, что проезд по путепроводу запретят с 12:45 до 14:00 в связи с тем, что отремонтированный объект осмотрят эксперты.

«Водителей просят заранее продумать маршруты объезда», - пишет в заключение портал.

Виадук закрыли на реконструкцию 7 октября 2019 года. На объекте заменили треть балок. Стоимость работ составила 121 млн рублей.