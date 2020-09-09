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Общество

Безработные продолжат получать доплату к пособию

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Жители Пензенской области, оставшиеся без работы в период пандемии, в сентябре продолжат получать доплату к пособию. Соответствующее постановление Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал во вторник, 8 сентября.

Речь идет о лицах, которые прекратили свою деятельность после 1 марта 2020 года и признаны в установленном порядке безработными. Им назначается пособие в максимальном размере - 12 130 рублей.

Дополнительные 3 000 выделяются на каждого несовершеннолетнего ребенка (до 18 лет). То есть вставший на учет гражданин, имеющий, к примеру, двоих детей, получает 18 130 рублей.

Для оформления пособия необходимо обратиться в центр занятости населения.

По данным на 5 августа, в Пензенской области было зарегистрировано около 29 000 безработных. «Это большая цифра», - констатировал тогда министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Регион, как и многие другие субъекты России, столкнулся с неожиданной проблемой: работники, которым на предприятиях платят до 12 000 рублей, стали увольняться, так как получать поддержку от государства выгоднее, чем зарплату.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данным на 5 августа, в Пензенской области было зарегистрировано около 29 000 безработных.
Это прорыв или рывок? Не верю, такого не может быть все обнулили. безработных не должно быть.

Гость||

Да так и смысла трудоустраиваться нет.Сиди себе,философствуй о бренности бытия.

Гость||

Вот лысый и засуетился.

Гость||

А зачем работать, кто работает 15-20 тысячи получают минус обед, дорога и тд. Выгодно пока дома сидеть.

Гость||

Гость писал(a):

Сиди себе,философствуй о бренности бытия.
Зачем? Устраиваешься неофициально на стройку или еще куда. тебе 2 зарплаты капают.

Имя: Гость
Комментарий:

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