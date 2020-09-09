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Общество

Банк «Кузнецкий» удостоен премии имени П. А. Столыпина

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В московском отеле «Хаятт Ридженси» прошло торжественное вручение наград XVI ежегодной международной премии журнала «Банковское дело» в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина.

Организатором мероприятия выступил журнал «Банковское дело» при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков России. Из-за пандемии коронавирусной инфекции торжественную часть решили перенести с мая на сентябрь.

Каждая церемония вручения наград является тематической, посвященной тем или иным событиям из жизни страны и финансового рынка. В этом году темой мероприятия стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В холле гостей ждали довоенная танцплощадка с аккордеонистом и стенды с фотографиями времен Великой Отечественной. Всем участникам мероприятия вручали памятные значки «Помню и горжусь». В течение всего мероприятия на экране демонстрировались кадры хроники военных лет, звучали хорошо известные песни, излагались истории финансистов-фронтовиков.

Банк «Кузнецкий» был награжден юбилейной медалью в честь своего 30-летия, а также был удостоен диплома «За эффективную реализацию мер государственной поддержки малому и среднему бизнесу в период пандемии». «Кузнецкий» одним из первых подписал соглашения с Минэкономразвития РФ и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ об участии в программах поддержки малого и среднего бизнеса согласно постановлениям Правительства РФ.

«Для банка «Кузнецкий» большая честь быть отмеченным столь высокими наградами в юбилейный год. 30 лет мы эффективно функционируем на финансовом рынке наравне с федеральными компаниями, показываем стабильный рост и развитие. Мы рады, что нашу работу и успехи оценили по достоинству, что еще раз подчеркивает надежность и успешность банка «Кузнецкий». Также стоит отметить, что этот год выдался трудным для экономики страны и нашего региона в частности. Мы гордимся тем, что нам удалось внести немалый вклад в борьбу с пандемией и помочь пензенским предпринимателям, что и отметило жюри конкурса», - прокомментировал председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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