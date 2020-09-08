В дни выборов в школах Пензы будут выдавать карты «Забота»

08.09.2020 | 09:59

Представители пензенской мэрии рассказали, как будет происходить выдача социальных карт «Забота» в школах. Оказалось, получить их в образовательном учреждении можно только в дни выборов.

«Пункты будут работать на базе городских школ 11, 12 и 13 сентября с 8:00 до 20:00», - сообщили в пресс-службе администрации.

К проекту подключат 71 школу, полный список которых доступен на сайте мэрии. Отдельно отмечается, что дополнительные точки, где станут выдавать социальные карты, будут организованы по просьбам жителей города.

Чтобы получить «Заботу», женщины, достигшие 55 лет, и мужчины в возрасте 60 лет и старше, должны предъявить паспорт. Многодетным семьям потребуется соответствующее удостоверение.

Владельцы карт имеют право на скидки в федеральных и региональных сетях супермаркетов, аптеках и медицинских центрах, кондитерских и парикмахерских, магазинах сантехники и обуви. В некоторых воспользоваться скидкой можно в течение всего дня, в других - только в определенные часы (в основном утренние).