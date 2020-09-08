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Общество

В дни выборов в школах Пензы будут выдавать карты «Забота»

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Представители пензенской мэрии рассказали, как будет происходить выдача социальных карт «Забота» в школах. Оказалось, получить их в образовательном учреждении можно только в дни выборов.

«Пункты будут работать на базе городских школ 11, 12 и 13 сентября с 8:00 до 20:00», - сообщили в пресс-службе администрации.

К проекту подключат 71 школу, полный список которых доступен на сайте мэрии. Отдельно отмечается, что дополнительные точки, где станут выдавать социальные карты, будут организованы по просьбам жителей города.

Чтобы получить «Заботу», женщины, достигшие 55 лет, и мужчины в возрасте 60 лет и старше, должны предъявить паспорт. Многодетным семьям потребуется соответствующее удостоверение.

Владельцы карт имеют право на скидки в федеральных и региональных сетях супермаркетов, аптеках и медицинских центрах, кондитерских и парикмахерских, магазинах сантехники и обуви. В некоторых воспользоваться скидкой можно в течение всего дня, в других - только в определенные часы (в основном утренние).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Продажный народец. Сработает

Гость||

Классно. Посмотрим что на самом деле будет.

Гость||

Раньше буфеты хорошие были, теперь дешевле решили отмазаться

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чтобы получить «Заботу», женщины, достигшие 55 лет, и мужчины в возрасте 60 лет и старше, должны предъявить паспорт
у нас же самоизоляции??? или из-за своих выборов вам стало по... на людей старшего поколения???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Владельцы карт имеют право на скидки в федеральных и региональных сетях супермаркетов, аптеках и медицинских центрах, кондитерских и парикмахерских, магазинах сантехники и обуви.
Скидку в размере 1 рубля)

Гость||

не проще принести карту вместе с пенсией на дом?

Гость||

Два вопроса.

1. Можно ли получить карту забота в любой школе только по паспорту, а не в той, к который относится мой избирательный участок?

2. Голосование - дело добровольное. Взаимосвязаны ли получение карты и факт голосования?

Гость||

Гость писал(a):

Продажный народец. Сработает
А почему бы и нет? Уж точно наш народ лучше, чем такие нытики, как ваша братия.

Гость||

Нет уж подвергать себя риску , ради карты забота.

Гость||

Из-за выдачи карт забота в дни выборов могут оспорить их легитимность. Это прямая агитация за действующую власть. будем еще раз голосовать.

Имя: Гость
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