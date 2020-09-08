Мэрия Кузнецка пообещала решить вопрос с туалетами в городе

08.09.2020 | 13:06

В понедельник, 7 сентября, на еженедельной планерке, которая прошла в администрации Кузнецка, затронули проблему туалетов в общественных местах.

«У нас закончился цикл мероприятий, связанных с Днем города. Я хотел бы поблагодарить всех, кто их готовил. И уровень достойный, и режиссура, и исполнительское мастерство. Единственное - работу над ошибками все равно надо делать. Ну вот я думаю, например, что туалетов надо докупить уличных», - резюмировал мэр Сергей Златогорский.

Градоначальник пояснил, что город вынужден брать биотуалеты «взаймы». Это не всегда получается. Кроме того, состояние конструкций оставляет желать лучшего.

«У нас должно быть свое хозяйство. Может, их в парке поставить. Пусть работают в сезон», - отметил Сергей Златогорский.

6 сентября в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» пользователь возмутился состоянием городских отхожих мест.

«Вчера «Наша кузница» (была. – Прим. ред.), долгожданный праздник! Но что происходит с туалетами? Это вонь и мокрый пол по щиколотки. Я не знаю, что надо сделать и к кому обратиться, чтобы в нашем городе были достойные общественные туалеты. Что сегодня происходило в парке в туалете, это противно! Нет света, нет удобств для женщин, лужи», - написал кузнечанин, оставшийся анонимом.

Его поддержали комментирующие пост горожане.

«Сделайте платные! В нормальный туалет не жалко денег! Нет нормального туалета – закрыть парк. Куда СЭС смотрит?», «Чистый туалет - платный туалет», - высказались кузнечане.

Отсутствие биотуалетов в прогулочных и зеленых зонах - проблема, характерная и для Пензы. Так, до сих пор нет уборных на обновленной набережной Суры. Особенностям проектирования удивилась гулявшая с ребенком у реки горожанка, она обратилась в мэрию.

Власти отреагировали на сообщение и пояснили, что туалеты все-таки предусмотрены проектной документацией.

«Их установка будет выполнена в ходе продолжения ремонта набережной, после переустройства инженерной инфраструктуры вдоль улицы Урицкого», - уточнили в администрации.