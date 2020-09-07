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Общество

В Пензенской области коронавирусную инфекцию побороли 8 052 человека

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В воскресенье, 6 сентября, из больниц Пензенской области было выписано 9 человек, у которых ранее диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Итого выздоровевших - 8 052», - уточнила она.

По данным на 6 сентября, количество заражений в регионе достигло 8 645. За последние сутки подтвердилось 98 диагнозов. Число выявляемых ежедневно случаев растет.

О последней жертве коронавирусной инфекции стало известно 4 сентября. Тогда умерла 68-летняя женщина, страдавшая онкологическим заболеванием. Пенсионерка стала 112-м человеком, скончавшимся от COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

на все воля Иеговы

Гость||

Сегодня уже 7 новостите сколько умерло с 5 по 7

Гость||

Борцы прям.

Имя: Гость
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