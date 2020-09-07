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Общество

В Пензе прививать от гриппа хотят и в выходные дни

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За семь сентябрьских дней количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличилось на 617. За последние сутки прибавилось 97.

По числу вновь заразившихся лидирует Тамалинский район, там заболели 38 человек. Министр здравоохранения региона говорит, что ситуацию с коронавирусом мониторят ежедневно, исходя из цифр работают медики. Задействовано 1 080 коек.

«Анализируем ситуацию. В зависимости от того, какое количество пациентов у нас появляется, вводим дополнительные койки, чтобы не было значительной скученности в лечебных учреждениях», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Медики делают ставку на вакцинацию от гриппа. Препараты поступили в регион. Пензенцы подставляют плечо под укол. По словам Александра Никишина есть установка прививать даже в выходные дни - в субботу и воскресенье.

«Заболевших ковид-инфекцией, привитых от гриппа, значительно меньше, и у них практически нет летальных исходов», - отметил Александр Никишин.

А вот вакцину от COVID-19 в области ждут в начале ноября. Такие сроки озвучил глава регионального минздрава.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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