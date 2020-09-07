В дни празднования 357-летия Пензы десятки пар отправились в загс

07.09.2020 | 16:41

126 жителям Пензы трехдневные торжества по случаю празднования 357-летия города запомнятся особо: праздник совпал с одним из главных событий в их жизни.

С 4 по 6 сентября в территориальных отделах ЗАГС зарегистрировали 63 брака.

«Для всех пар был предусмотрен особый сценарий регистрации с вручением поздравительного адреса губернатора Пензенской области», - сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Впереди одна из так называемых красивых дат - 09.09.2020. Возможно, кто-то из женихов и невест выберет для свадьбы именно этот день.

В начале года жителям области, планировавшим пожениться в 2020-м, предлагали следующие красивые даты: 20.05.2020 (среда), 06.06.2020 (суббота), 20.06.2020 (суббота), 07.07.2020 (вторник), 08.07.2020 (среда - День семьи, любви и верности), 08.08.2020 (суббота), 20.08.2020 (четверг), 09.09.2020 (среда), 10.10.2020 (суббота), 20.10.2020 (вторник), 20.11.2020 (пятница), 12.12.2020 (суббота).

В один из таких дней - 20.06.20 - в Пензенской области расписались сразу 87 пар. 30 из них оформили отношения во Дворце бракосочетаний на Минской улице.