Тамалинский район опередил Пензу по числу случаев коронавируса за сутки

07.09.2020 | 12:29

В понедельник, 7 сентября, в Пензенской области прибавилось 97 пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщили в региональном оперативном штабе, большинство выявленных инфицированных являются жителями Тамалинского района.

Там диагноз подтвердился у 38 человек.

11 случаев инфекции зарегистрировали в Пензе, 15 - в Пензенском районе, 11 - в Сердобском. По 6 заразившихся - в Лопатинском и Бессоновском районах, по 2 - в Кузнецком и Неверкинском, по 1 - в Шемышейском, Никольском, Мокшанском, Колышлейском, Малосердобинском и Каменском.

Среди новых пациентов есть дети. Вирус подхватили два малыша в возрасте 3 месяцев и 5 лет и трое подростков 14, 16 и 17 лет. Всего в регионе выявили 455 заразившихся коронавирусом несовершеннолетних.

На 7 сентября количество случаев COVID-19 в Пензенской области достигло 8 742. Выздоровело 8 052 человека, скончалось 112.

Под наблюдением специалистов сейчас находятся 3 922 жителя региона, сняты с него 28 955.

В вирусологической лаборатории на коронавирус протестировали 68 553 человека (всего 70 248 исследований), в лабораториях лечебной сети - 184 240 (всего 195 568 исследований).