Стало известно, поступила ли в Пензу вакцина от коронавируса

07.09.2020 | 11:26

В понедельник, 7 сентября, в министерстве здравоохранения Пензенской области прояснили вопрос о вакцинации от гриппа и COVID-19.

Ранее читатель портала PenzaInform.ru поинтересовался, как будут прививать осенью, можно ли сделать прививку от гриппа вместе с инъекцией вакцины от коронавирусной инфекции или же будет достаточно лишь одной из них, чтобы не заболеть.

Заместитель министра здравоохранения области Оксана Чижова рассказала, что вакцинация населения от гриппа началась в сентябре. Она проходит в соответствии с утвержденным графиком. Кроме того, людей, находящихся в группе риска, прививают от пневмококковой инфекции.

«В настоящий момент вакцина от коронавирусной инфекции в регион еще не поступала», - добавила Оксана Чижова.

Между тем в Москве готовятся испытывать вакцину от COVID-19 на добровольцах. Прививку будут делать бесплатно. Согласно сообщению московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, участниками исследований станут 40 000 человек, на данный момент заявки подали около 25 000.