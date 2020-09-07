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Общество

Стало известно, поступила ли в Пензу вакцина от коронавируса

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В понедельник, 7 сентября, в министерстве здравоохранения Пензенской области прояснили вопрос о вакцинации от гриппа и COVID-19.

Ранее читатель портала PenzaInform.ru поинтересовался, как будут прививать осенью, можно ли сделать прививку от гриппа вместе с инъекцией вакцины от коронавирусной инфекции или же будет достаточно лишь одной из них, чтобы не заболеть.

Заместитель министра здравоохранения области Оксана Чижова рассказала, что вакцинация населения от гриппа началась в сентябре. Она проходит в соответствии с утвержденным графиком. Кроме того, людей, находящихся в группе риска, прививают от пневмококковой инфекции.

«В настоящий момент вакцина от коронавирусной инфекции в регион еще не поступала», - добавила Оксана Чижова.

Между тем в Москве готовятся испытывать вакцину от COVID-19 на добровольцах. Прививку будут делать бесплатно. Согласно сообщению московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, участниками исследований станут 40 000 человек, на данный момент заявки подали около 25 000.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Это рывок, или прорыв?

Гость||

Здесь нас выстроили у стенки, приказав обнажить левую руку. Студент-медик, молодой парень, практиковавшийся на такой скотине, как мы, обошел ряд. Он делал прививку еще вчетверо проворней, чем цирюльники свое дело. Нам велели соблюдать осторожность, чтобы не задеть за что-нибудь рукой, пока не подсохла кровь и не образовался струпик, и развели нас по камерам. Здесь меня разлучили с моим новым приятелем, но он все же успел шепнуть мне: «Высоси!»

Как только меня заперли, я начисто высосал ранку. Потом я видел тех, кто не высосал: у них на руках образовались ужасные язвы, в которые свободно вошел бы кулак! Сами виноваты! Могли бы высосать…

Джек Лондон "Сцапали"

Гость||

начните вакцинацию с заречного. Им не привыкать

Гость||

Дураком надо быть,чтобы эту прививку залудить.

Гость||

-- Вот видите,-- сказал Швейк.-- Все это каждый должен

претерпеть ради государя императора. И выкачивание желудка и

клистир.

Ярослав Гашек. "Похождения бравого солдата Швейка"

Гость||

Пусть чинушам и депутатикам вкалывают Спутник в попу.

Гость||

Опять лапшу вешают. Прививка от гриппа как мне объяснили в поликлинике по месту жительства -предназначена для беременных. Остальные по бороде.

Гость||

- Давай, коли!

- Владимир Вольфович, наденьте штаны, укол делается в плечо.

- А я люблю в попу!

Имя: Гость
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