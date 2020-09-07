9 сентября состоится первая горячая линия по холодной воде

07.09.2020 | 11:41

В среду, 9 сентября, федеральный оператор водоснабжения «Российские коммунальные системы» проведет первую прямую линию с абонентами.

С 11:00 в течение полутора часов коммерческий директор РКС Светлана Логинова будет отвечать на вопросы, поступающие на бесплатный федеральный номер 8-800-250-82-34 в режиме реального времени.

Помимо этого, клиенты могут прислать вопрос или предложение на электронный адрес hotline@roscomsys.ru, а также через WhatsApp или Telegram на номер +7-985-570-19-79.

Жители Пензы также могут задавать свои вопросы, касающиеся работы систем холодного водоснабжения и водоотведения. Каждый получит ответ на вопрос о начислениях, квитанциях, личных кабинетах, тарифах и способах оплаты.

О старте акции РКС объявили за три недели до ее начала. За это время на электронный адрес hotline@roscomsys.ru пришли десятки вопросов и обращений, часть из которых сразу была передана в работу. Также сообщения приходили через клиентские офисы - абоненты оставляли их операционистам.

Ответы будут опубликованы после прямого эфира на сайте РКС в разделе «Клиентский сервис» www.roscomsys.ru/about/service и на сайте Горводоканала.

«Горячая линия о холодной воде» - это перезагрузка наших отношений с клиентами, которые мы стремимся вывести на совершенно новый, качественный уровень. Во всех регионах РКС проводится масштабная работа в части клиентского сервиса, которая, как мы ожидаем, сделает нас еще ближе к своим клиентам», - отметила Светлана Логинова.