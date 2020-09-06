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Общество

Случаи коронавируса подтвердили в Пензе и 14 районах области

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В воскресенье, 6 сентября, в региональном оперативном штабе сообщили о 98 новых пациентах с коронавирусной инфекцией. 67 из них – жители Пензы.

8 случаев заражения зафиксировано в Пензенском районе, 6 - в Бессоновском, по 3 - в Кузнецком и Лунинском. 2 пациента прибавилось в Шемышейском районе, по 1 - в Колышлейском, Городищенском, Земетчинском, Бековском, Пачелмском, Нижнеломовском, Никольском, Камешкирском и Мокшанском.

Среди инфицированных есть два подростка 12 и 16 лет. Общее число заразившихся несовершеннолетних составило 450. 317 из них – это дети в возрасте от 1 месяца до 10 лет.

С начала эпидемии в области выздоровели 8 043 человека. От коронавирусной пневмонии скончались 112 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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