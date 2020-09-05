Житель Наровчатского района проверил работу полиции и пошел под суд

05.09.2020 | 13:03

Житель села Большая Кавендра Наровчатского района осужден за ложные вызовы полиции.

3 августа в 00:29 он позвонил в отделение МВД России по Наровчатскому району и сообщил, что его преследуют сотрудники полиции.

Не дождавшись активных действий от стражей порядка, мужчина в 1:05 снова позвонил в отделение - с заявлением об ограблении. Полицейские прибыли на место предполагаемого происшествия и зашли в дом сельчанина, но того нигде не было.

Стражи порядка установили место нахождения сельчанина на следующий день. У мужчины наблюдались признаки наркотического опьянения, однако от освидетельствования он отказался «по личным убеждениям».

В итоге за употребление наркотиков мужчину оштрафовали на 4 000 рублей, а за ложный вызов полиции - еще на 1 000, сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.