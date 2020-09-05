В пензенском фестивале «Ласточка» примут участие более 10 000 человек

05.09.2020 | 14:38

В понедельник, 7 сентября, в Пензе стартует двухдневный II Международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка». В нем запланировано участие более 10 тысяч человек. Студенты пензенских учебных заведений представят на нем 47 стран мира.

В 15:00 на площади Ленина фестиваль откроется ярким парадом иностранных студентов, национальных автономий, молодежных организаций региона и выступлением творческих коллективов с национальным колоритом.

Затем начнутся международный форум «Диалог культур» и всероссийский культурно-образовательный форум «Жар-Птица Пенза».

«Участников и гостей фестиваля ждут площадки с танцами народов мира, творческие мастер-классы, инсталляции с погружением в этническую обстановку, выставки народных промыслов и старинной одежды, народные гулянья с элементами традиционной русской культуры», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

В оздоровительном лагере «Радуга» 7-8 сентября пройдет региональный слет юнармейских отрядов.

8 сентября с 10:00 до 14:00 в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится форум молодых парламентариев. На 11:00 по адресу: ул. Кулибина, 15а, намечено открытие сквера студенческих отрядов Пензенской области.

Молодежный праздник завершится в 19:00 музыкальным фестивалем КВН на стадионе «Первомайский».