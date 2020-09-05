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Общество

В Колышлейском районе квартиры для сирот покупались по завышенной цене

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В Колышлейском районе прокуратура выявила нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В июне администрация района разместила извещения о проведении трех электронных аукционов на приобретение благоустроенного жилья для детей-сирот. При этом начальная (максимальная) цена контракта вдвое превышала рыночную стоимость квартир.

Определение цены проводилось нормативным методом без анализа рынка, что не отвечает требованиям законодательства о контрактной системе.

Чтобы предотвратить неэффективное расходование бюджетных средств и направить их на покупку квартир большему количеству сирот, прокуратура обратилась в суд. Служители Фемиды признали три электронных аукциона недействительными.

«Кроме того, прокуратура возбудила дела об административных нарушениях. Виновным должностным лицам назначены наказания в виде штрафов», - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Воруй не хочу, никакой уголовной ответственности.Все равно прийдет день и все будут наказаны, а они даже не поймут , откуда это прилетело.Все вернется.

Гость||

Их гнать надо с должностей,а им административное..Пока такое правосудие,так и будут набивать карманы.

Гость||

))))))

Гость||

Пересажать всю администрацию,а не штрафы им выписывать сколько это может продолжаться, ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ.

Гость||

А как на это смотрит церквушка? Домики ,то вон за миллиарды,а для чего?нет ответа.

Имя: Гость
Комментарий:

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