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Общество

Стало известно, как будут выдавать паспорта в дни голосования

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В преддверии единого дня голосования, который пройдет в воскресенье, 13 сентября, Управление МВД по Пензенской области опубликовало график работы районных подразделений по вопросам миграции.

Они будут выдавать паспорта гражданина Российской Федерации и, при необходимости, временные удостоверения личности гражданина РФ в следующем режиме:

- 10 и 11 сентября - с 9:00 до 18:00;

- 12 сентября - с 9:00 до 16:45;

- 13 сентября (в единый день голосования) - с 8:00 до 20:00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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