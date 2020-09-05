Стало известно, как будут выдавать паспорта в дни голосования

05.09.2020 | 13:10

В преддверии единого дня голосования, который пройдет в воскресенье, 13 сентября, Управление МВД по Пензенской области опубликовало график работы районных подразделений по вопросам миграции.

Они будут выдавать паспорта гражданина Российской Федерации и, при необходимости, временные удостоверения личности гражданина РФ в следующем режиме:

- 10 и 11 сентября - с 9:00 до 18:00;

- 12 сентября - с 9:00 до 16:45;

- 13 сентября (в единый день голосования) - с 8:00 до 20:00.