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Общество

В Кузнецке в День города ограничат движение транспорта

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Жителей Кузнецка предупредили, что 5 сентября движение транспорта будет ограничено. Меры введут в связи с празднованием 240-летия города и проведением фестиваля предпринимателей «Наша кузница».

«С 8:00 до 22:30 будет запрещено дорожное движение по улицам Ленина (от Комсомольской до Стекловской), Московской (от Кирова до Рабочей), а также въезд к салютной площадке, расположенной за зданием МБУ ТЦ «Родина», со стороны улиц Стекловской и Кирова», - сообщили в местной администрации.

Центром массовых гуляний в Кузнецке станет площадь Ленина. Праздник откроется в 12:00. С 16:30 до 20:00 для гостей будут выступать местный творческие коллективы, с 20:00 до 21:00 - театр песни «Росичи» из Мордовии.

В 21:00 начнется концерт приглашенных звезд: Константина Бурдаева - солиста легендарной поп-рок группы «Братья Грим», Ильи Зудина - солиста группы «Динамит», Александра Староверова - солиста группы «Метро. В 22:00 состоится фейерверк.

В течение дня в Кузнецке будут работать еще пять площадок.

На время празднования Дня города движение транспорта ограничат и в Пензе.

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