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Общество

Пензенцам предложили сделать фоторепортажи с Дня города

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В Пензе проведут открытый конкурс фотографий «Пенза моя хорошая». Как сообщили в пресс-службе мэрии, победителей определят в номинациях «Необычный взгляд», «Улыбка города», «Душа Пензы», «Связь прошлого и будущего».

Кроме того, состоится и конкурс фоторепортажей с Дня города.

Для участия горожане должны сделать снимки празднования, которое будет проходить 4, 5 и 6-го числа, с самых разных площадок, а после выложить их в соцсетях с хештегом #фоторум58.

4 октября жюри, в которое войдут известные фотографы Пензы, определит победителей. Они увидят свои работы на фотовыставке и получат призы.

Подробную информацию можно получить на странице организатора конкурса «PHOTOROOM Пенза» в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 77-84-31.

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