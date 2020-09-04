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Общество

Новые случаи коронавируса выявили в Пензе и 6 районах

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В пятницу, 4 сентября, в региональном оперативном штабе рассказали, где зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции.

За сутки в области прибавилось 90 пациентов. 75 из них - жители Пензы, 8 заразившихся выявили в Пензенском районе, по 2 - в Бековском и Сердобском, по 1 - в Иссинском, Неверкинском и Городищенском.

Детей среди инфицированных нет.

Всего с начала эпидемии в Пензенской области зарегистрировали 8 454 случая COVID-19. 7 879 человек выздоровело, 111 скончалось.

Под наблюдением находится 3 664 человека, снято с него 28 706.

В вирусологической лаборатории протестировано 67 183 пациента (всего 68 850 исследований), в лабораториях лечебной сети - 180 904 (всего 192 014 исследований). За сутки специалисты проверили 2 216 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

За сутки в области прибавилось 90 пациентов. 75 из них - жители Пензы, 8 заразившихся выявили в Пензенском районе, по 2 - в Бековском и Сердобском, по 1 - в Иссинском, Неверкинском и Городищенском.
А властям Пензы 75 мало. Будут отмечать День Пензы.

Гость||

Вот скоро и соточка опять.Когда начнут строить крематорий и выполнять все требования Роспотребнадзора? С халатностью и разгильдяйством не победить эту заразу.

Гость||

Нормально так погуляли в августе, сам губер без масочки пример всем подавал на празднике каком-то. Наверное, решили по шведскому пути пойти

Гость||

Гость писал(a):

Наверное, решили по шведскому пути пойти
Продать вакцину подороже...

Гость||

А им наплевать, праздник за праздником, как бы ничего не происходит. Рабы мрут. И сделать ничего нельзя. Поют с утра до вечера. Пропал дом( по Булгакову)

Гость||

Когда все только начиналось было и так понятно что это не про вирус история. Вот то что западная экономика больше не может существовать за счет печатного станка было ясно ещё давно, и что государства будут все это за счет простых граждан проворачивать тоже. Ну а так как все в Кремле заявляют что мы под внешним управлением находимся , нам будет просто попа.

Гость||

В далёком своём детстве я услышал от взрослых выражение обозначающее видимость наряженной работы:" Слону яйца качают" Взрыв роста ковида и есть видимость такой работы чиновников и власти. А медперсоналу в "красной зоне" самим не не заболеть и спасибо им

Гость||

Угадайте почему пенсионеры мрут как мухи ,а молодежь рожать не спешит. Может это и есть реальная внутренняя политика государства, а наговорить по первому и второму каналам нам могут что угодно, только уши развешивай.

Гость||

Все же понимают что мест на всех в думе , совете федерации и госкомпаниях не хватит. Потому и не рожают , не хотят чтобы дети всю жизнь промучались на зарплату продавца или охранника или грузчика и уборщицы. Рожайте нездоровье пообещали за пятого машину выделять.

Имя: Гость
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