Новые случаи коронавируса выявили в Пензе и 6 районах

04.09.2020 | 12:15

В пятницу, 4 сентября, в региональном оперативном штабе рассказали, где зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции.

За сутки в области прибавилось 90 пациентов. 75 из них - жители Пензы, 8 заразившихся выявили в Пензенском районе, по 2 - в Бековском и Сердобском, по 1 - в Иссинском, Неверкинском и Городищенском.

Детей среди инфицированных нет.

Всего с начала эпидемии в Пензенской области зарегистрировали 8 454 случая COVID-19. 7 879 человек выздоровело, 111 скончалось.

Под наблюдением находится 3 664 человека, снято с него 28 706.

В вирусологической лаборатории протестировано 67 183 пациента (всего 68 850 исследований), в лабораториях лечебной сети - 180 904 (всего 192 014 исследований). За сутки специалисты проверили 2 216 человек.