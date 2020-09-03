В Заречном трактористы ездили «змейкой», а поливальщики били струей по мячам

03.09.2020 | 16:05

В среду, 2 сентября, в Заречном состоялись последние этапы традиционного конкурса «Лучший по профессии».

В этот день сотрудники муниципальных предприятий «Автотранс» и «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» состязались за звание «Лучший водитель» и «Лучший тракторист». В конце августа они уже прошли теоретический этап и ответили на вопросы в экзаменационных билетах, а на этот раз блистали в демонстрации практических навыков.

На площади Ленина трактористы исполняли упражнения «змейка», «круговое движение», «заезд в гараж» и «перемещение груза». Водители автобусов состязались в фигурной езде, исполняя элементы «колея», «змейка», «круговое движение», «заезд в бокс», «остановка», «проездные ворота», «стоп-линия». А водители поливочных машин, помимо этого, должны были напором воды сбить несколько установленных на платформе мячей.

В конкурсе «Лучший по профессии» участвуют труженики разных специальностей. Так, 28 августа за звание лучшего рабочего зеленого строительства состязались семь сотрудниц КБУ. Их заданием было быстро и качественно подстричь живую изгородь из бирючины.

«Торжественное подведение итогов всех конкурсов «Лучший по профессии» состоится 6 сентября на фонтанной площади перед ДК «Современник». Творческим подарком для посетивших мероприятие горожан станет выступление одного из ведущих коллективов Пензенской областной филармонии - ансамбля песни и танца «Казачья застава». Начало мероприятия в 17:00», - сообщили в администрации Заречного.