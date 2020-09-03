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Общество

В пензенском музее появилась копия газеты «Правда» от 10 мая 1945 года

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В музее находок поисковых отрядов появилась точная копия газеты «Правда» от 10 мая 1945 года.

Идею о распространении репринтов, посвященных победе в Великой Отечественной, поддержал президент Владимир Путин. Копии были напечатаны Общественной палатой России.

«Мы знаем, что 9 мая закончилась война официально, а 10-го вышел этот номер «Правды». Это, прежде всего, имело огромное значение для самих фронтовиков как официальное подтверждение, что война закончилась», - рассказал историк Геннадий Тамбовцев.

Первыми газету изучили десятиклассники пензенской школы № 37. В будущем они хотят пополнить ряды поисковиков.

«Есть отдельная выставка, где мы размещаем документы, поэтому место для экспоната в музее есть», - отметила председатель регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

«Проходят годы, уже нет Советского Союза, но память - в сердцах, и девиз «Никто не забыт и ничто не забыто» остается актуальным до сих пор. Я думаю, что в дальнейшем это будет позитивно сказываться на патриотическом воспитании детей», - заявил член Общественной палаты Пензенской области Алексей Миронов.

Музей находок поисковых отрядов области располагается в молодежном центре на улице Литвинова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Никто не забыт и ничто не забыто» остается актуальным до сих пор. Я думаю, что в дальнейшем это будет позитивно сказываться на патриотическом воспитании детей», - заявил член Общественной палаты Пензенской области Алексей Миронов
РАССКАЖИТЕ ЭТО ТЕМ,КТО ХОЧЕТ ВЫКИНУТЬ СТЕЛУ ГЕРОЯМ ВОВ И ТРУДА С СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ.

Гость||

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВО ВРЕМЕНА ВЕТЕРАНА ВОВ ВОРОБЬЁВА,В ЭТОЙ ШКОЛЕ БЫЛО ЗАЗОРНО УПОТРЕБЛЯТЬ СЛОВО КОПИЯ.ВСЁ БЫЛО ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА.ТАМ БЫЛ ТАКОЙ МУЗЕЙ ВОВ В ДЕВЯНОСТЫХ,ВСЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ЗАВИДОВАЛИ.ЛИЧНО ТАМ БЫЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ДЕВЯНОСТЫХ,СЕЙЧАС НЕ ЗНАЮ,ЧТО ТАМ ОСТАЛОСЬ.

Гость||

У меня такая оригинальная есть.

Гость||

При участии «Дамате» открыли «Стену памяти» в честь участников войны(осуждение закрыто)

Не потому что,временные щиты с фото придавлены бордюрами?

Выглядит право как насмешка.

Гость||

Гость писал(a):

При участии «Дамате» открыли «Стену памяти» в честь участников войны(осуждение закрыто)

Не потому что,временные щиты с фото придавлены бордюрами?

Выглядит право как насмешка.

Модератору не кажется,что делали так с умыслом?

Имя: Гость
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