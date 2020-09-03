В пензенском музее появилась копия газеты «Правда» от 10 мая 1945 года

03.09.2020 | 18:45

В музее находок поисковых отрядов появилась точная копия газеты «Правда» от 10 мая 1945 года.

Идею о распространении репринтов, посвященных победе в Великой Отечественной, поддержал президент Владимир Путин. Копии были напечатаны Общественной палатой России.

«Мы знаем, что 9 мая закончилась война официально, а 10-го вышел этот номер «Правды». Это, прежде всего, имело огромное значение для самих фронтовиков как официальное подтверждение, что война закончилась», - рассказал историк Геннадий Тамбовцев.

Первыми газету изучили десятиклассники пензенской школы № 37. В будущем они хотят пополнить ряды поисковиков.

«Есть отдельная выставка, где мы размещаем документы, поэтому место для экспоната в музее есть», - отметила председатель регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

«Проходят годы, уже нет Советского Союза, но память - в сердцах, и девиз «Никто не забыт и ничто не забыто» остается актуальным до сих пор. Я думаю, что в дальнейшем это будет позитивно сказываться на патриотическом воспитании детей», - заявил член Общественной палаты Пензенской области Алексей Миронов.

Музей находок поисковых отрядов области располагается в молодежном центре на улице Литвинова.